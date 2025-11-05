ATP Metz 2025, Tien sfida Berrettini nei quarti. Altmaier sulla strada di Sonego

Il torneo ATP di Metz torna in campo per la terza giornata di gare: in programma ci sono gli ultimi sei match degli ottavi di finale. Learner Tien supera il secondo turno e affronterà nei quarti di finale Matteo Berrettini, mentre il tedesco Daniel Altmaier sarà il prossimo avversario di Lorenzo Sonego. Esce, a sorpresa, Alexander Bublik.

Matteo Berrettini supera l’australiano Aleksandar Vukic 7-6(5) 6-3 e guadagna così il pass per la sfida dei quarti di finale contro lo statunitense Learner Tien. Il tedesco Daniel Altmaier approfitta del ritiro del francese Hugo Gaston ad inizio terzo set quando lo score recita 4-6 6-0 e sfiderà Lorenzo Sonego nel match dei quarti di finale in programma domani.

Lo statunitense Learner Tien regola il tunisino Moez Echargui 7-6(3) 6-3 in un’ora e trentasette minuti e sarà il prossimo ostacolo sulla strada di Matteo Berrettini. Il lucky loser ucraino Vitaliy Sachko, numero 228 ATP, firma la grande sorpresa di giornata ed elimina il kazako Alexander Bublik, terza testa di serie e reduce dalla semifinale del torneo di Parigi, 7-5 3-6 7-5 in due ore e nove minuti.

In apertura di giornata il derby francese si risolve in poco più di una formalità. Kyrian Jacquet travolge il connazionale Dan Added 6-0 6-2 in appena cinquantacinque minuti di gioco. La maratona di giornata parla francese. Clement Tabur rimonta il belga Alexander Blockx 6-7(4) 7-6(6) 7-6(6) in due ore e cinquantacinque minuti.