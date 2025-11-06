ATP Metz 2025: per Sonego c’è Norrie, Tien si fa largo

Termina una giornata davvero molto lunga all’ATP 250 di Metz, il Moselle Open che si avvia all’ultima edizione, e per questa si trova a poter avere un mix di nomi nuovi, nomi ormai classici del tennis e, soprattutto, tantissima lotta che è degna di quel che può essere anche un torneo di fine stagione come questo.

Chiaramente il punto principale è legato all’unico uomo che quest’oggi riesce a chiudere la pratica in due set, vale a dire Lorenzo Sonego. Il torinese supera, dopo aver rischiato per sei volte di andare al terzo set, il tedesco Daniel Altmaier, guadagnandosi così un altro momento importante, una semifinale che quest’anno era apparsa molto a lungo un tabù. Sfiderà Cameron Norrie, con il britannico in grado di salvarsi contro il francese Kyrian Jacquet, arrivato a una palla break dal poter servire per il match. Non gli riesce, come neanche sul 2-1 nel terzo, e alla fine l’esperienza dell’avversario prevale.

Poteva essere anche la giornata di Matteo Berrettini, che regge bene per un set contro uno dei giocatori più in forma del momento, ma ad oggi l’americano Learner Tien ha una marcia che gli permette di superare anche un ostacolo come il capitolino. E, a questo punto, lo mette anche nelle condizioni di avere parecchie carte per vincere il titolo intero.

A fine giornata il tifo francese è tutto con Clement Tabur, che si trova a giocare lo stesso match già vinto nel secondo turno di qualificazioni contro il lucky loser ucraino Vitaliy Sachko. E, come in tante occasioni, è proprio chi aveva perso in precedenza a prendersi la rivincita, per mezzo di un 6-4 3-6 6-4 che lascia il torneo privo di francesi, e all’inizio questi occupavano quasi la metà del tabellone.

ATP 250 METZ 2025: RISULTATI QUARTI DI FINALE

Norrie (FRA) [7]-Jacquet (FRA) [LL] 4-6 7-6(2) 6-4

Sonego (ITA)-Altmaier (GER) 6-4 7-6(6)

Sachko (UKR) [LL]-Tabur (FRA) [Q] 6-4 3-6 6-4

Tien (USA)-Berrettini (ITA) 5-7 6-2 6-3