ATP Metz 2025, Learner Tien supera Vitaliy Sachko e sfiderà Cameron Norrie in finale

Sarà lo statunitense Learner Tien a sfidare il britannico Cameron Norrie domani nella finale di singolare dei Moselle Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Metz, in Francia: il nordamericano nel penultimo atto supera il lucky loser ucraino Vitaliy Sachko con lo score di 6-1 6-4 in appena 58 minuti di gioco.

Nel primo set lo statunitense tiene a 15 i primi due turni al servizio e nei primi due game in risposta si porta in entrambi i casi sul 15-40: sia nel secondo che nel quarto game l’ucraino annulla due palle break, ma ai vantaggi ne concede una terza che risulta fatale. Tien scappa sul 4-0, poi tiene la battuta a trenta ed allunga ulteriormente sul 5-0. Sachko tiene per la prima volta il servizio nel sesto game ed evita lo 0-6, ma nel settimo Tien infila quattro punti e chiude al primo set point sul 6-1 in 27 minuti.

Nella seconda frazione i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi sei game sono appena quattro i punti vinti dal giocatore in risposta. Nel settimo gioco, però, l’equilibrio si spezza, con Tien che si porta sul 15-40 in risposta ed al primo break point allunga sul 4-3. Lo statunitense conferma lo strappo e si porta sul 5-3, poi nel decimo game va a servire per il match e chiude i conti al secondo match point sul 6-4 in 31 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio dello statunitense, che vince 54 punti contro i 36 dell’avversario, sfruttando 3 delle 7 alle break avute a disposizione, ma soprattutto non concedendone alcuna all’ucraino, con Sachko che vince appena 9 punti in risposta in 9 game, arrivando soltanto in due occasioni a trenta e non riuscendo mai neppure a trascinare ai vantaggi l’avversario.