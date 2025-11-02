ATP Metz 2025: Berrettini, Cobolli e Sonego ai nastri di partenza. Auger-Aliassime, n.1 del seeding

Settimana importante quella che si preannuncia nel “Moselle Open”, ATP250 dotato di un montepremi di 596.035 euro che si disputa sul veloce indoor dell’Arenès di Metz, in Francia. In casa Italia si sonderà la condizione, pensando a un altro grande obiettivo dell’annata, le Finali di Coppa Davis a Bologna (18-23 novembre).

Come è noto, Jannik Sinner non ci sarà. Il n.2 del mondo ha deciso di rinunciare per preservarsi in vista del 2026, considerando i grandi traguardi che vuole raggiungere. Dopo aver dato contributo importante alla causa nell’ultimo biennio, Jannik lascerà spazio ai suoi compagni. A questo proposito saranno da osservare con attenzione le prestazioni di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

I primi due fanno parte dell’elenco dei pre-convocati del capitano non giocatore, Filippo Volandri. Il classe 2002 del Bel Paese, convincente a Vienna, non è riuscito a replicare a Parigi, venendo sconfitto dall’americano Ben Shelton. Berrettini, apparso in ripresa nel torneo in Austria, vuole convincere ulteriormente Volandri del suo ruolo.

In questa selezione vorrebbe rientrare anche Sonego, apparso in grande condizione nella capitale francese, capace di battere Lorenzo Musetti e andando vicinissimo al successo contro il russo Daniil Medvedev. Sonny inizierà il proprio cammino in questo evento contro un qualificato e in caso di vittoria potrebbe affrontare Cobolli, in un derby dal sapor di Davis.

N.1 del seeding è il canadese Felix Auger-Aliassime, grande interprete di questa fase di stagione, citando il successo a Bruxelles e lo strepitoso cammino a Parigi. Un evento che vede ai nastri di partenza Alexander Bublik, desideroso di chiudere nel migliore dei modi la propria annata.