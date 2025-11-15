ATP Finals 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si arrendono in semifinale ad Heliovaara/Patten

Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori alle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: gli azzurri cedono il passo nel penultimo atto alla coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, vittoriosi con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e sedici minuti di gioco. Per loro in finale domani ci sarà la coppia vincente nel derby britannico tra Salisbury/Skupski e Cash/Glasspool.

Nel primo set ad essere decisivo è l’unico passaggio a vuoto degli azzurri, che nel terzo game, dopo essere stati in vantaggio per 30-0, perdono quattro punti consecutivi, cedendo la battuta, con Heliovaara e Patten che allungano sul 2-1. Gli azzurri non riescono ad impensierire in risposta gli avversari, che concedono appena tre punti nei seguenti quattro turni alla coppia italiana, chiudendo senza patemi sul 6-4 in 38 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio è simile, dato che è ancora il terzo game a spezzare l’equilibrio, con gli azzurri che dal 15-40 riescono a portarsi al punto decisivo, ma qui capitolano e cedono il servizio. Anche nel quinto game la coppia italiana finisce sotto 15-40, ma questa volta la rimonta si completa e viene evitato l’1-4. Bolelli e Vavassori hanno anche l’opportunità di siglare il 3-3 al deciding point del sesto game, ma Heliovaara e Patten si salvano e poi prendono il largo, strappando la battuta agli azzurri a trenta anche nel nono game, chiudendo sul 6-3 in 38 ‘.

Le statistiche premiano il finlandese ed il britannico, che vincono 59 punti contro i 44 degli azzurri, sfruttando 3 delle 9 palle break avute a disposizione e cancellando l’unica concessa agli azzurri. A fare la differenza è la resa con la seconda, con cui la coppia italiana si ferma al 17%, mentre Heliovaara e Patten si attestano al 67%.