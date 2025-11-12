ATP Finals 2025, Salisbury e Skupski staccano il pass per la semifinale

Seconda giornata di partite per il girone intitolato a John McEnroe alle ATP Finals 2025. Nello scontro al vertice il doppio britannico Joe Salisbury-Neal Skupski conquista il secondo successo in altrettante uscite e stacca il pass per la semifinale. Primo successo nel torneo per Arevalo/Pavic che riscattano il ko subito all’esordio.

La coppia del Regno Unito regola la coppia Harry Heliovaara/Harry Patten 7-6(7) 3-6 10-7 in un’ora e quarantatré minuti. Un primo set caratterizzato dall’assoluto equilibrio, le teste di serie numero 5 annullano le uniche due palle break concesse, si risolve al tie-break. Salisbury e Skupski partono meglio, conquistano tre set point sul 6-3 e chiudono i conti alla quinta opportunità per il 9-7.

Nella seconda frazione di gioco arriva puntuale la reazione dei secondi favoriti del tabellone che operano, ai vantaggi, il break del 4-2, difendono la battuta e impattano sul 6-3 alla seconda opportunità. Il decisivo match tie-break si risolve allo sprint con i britannici che vincono gli ultimi tre punti e trasformano il primo match point per il decisivo 10-7.

Nel secondo incontro di giornata Arevalo/Pavic superano Harrison/King 7-6(5) 6-7 (2) 13-11 in un’ora e cinquantadue minuti. Il primo set si sviluppa sui binari di un sostanziale equilibrio: il croato e il salvadoregno salvano palla break nel primo e nel terzo gioco e non sfruttano un set point nel dodicesimo game. Nel tie-break le teste di serie numero quattro rompono l’equilibrio con il minibreak del 4-2 e chiudono i conti con la volée di Arevalo per il 7-5. L’equilibrio prosegue anche nel secondo parziale, frazione in cui il tandem statunitense, dopo aver mancato due palle break nel sesto gioco, si impongono con un perentorio 7-2 nel tie-break e impattano il confronto.

Nel match tie-break gli americani firmano il break in apertura, ma Pavic è pronto sotto rete per il 3-3. Arevalo e Pavic sfruttano l’errore di Harrison per il minibreak del 6-5, vantaggio consolidato dal punto del 7-5, svantaggio a cui il duo a stelle e strisce reagisce con tre punti consecutivi. Nel finale punto a punto il croato e il salvadoregno, dopo aver salvato match point, chiudono i conti con il punto del decisivo 13-11 firmato dal croato.