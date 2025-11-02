ATP Finals 2025, quando il sorteggio dei gironi? Le fasce e i possibili avversari di Jannik Sinner

Occorrerà attendere sino a giovedì 6 novembre alle ore 12.00 per conoscere l’esito del sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2025 di tennis, che si terrà a Torino, sede della manifestazione: prima della finale di Parigi si conoscono sette degli otto singolaristi e tutte le otto coppie di doppio qualificate.

L’ultimo torneo stagionale si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre a Torino e l’Italia, al momento, sarà rappresentata da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio.

Sia in singolare che in doppio alle ATP Finals dal 9 al 14 novembre in ciascun girone ogni tennista affronterà gli altri tre ed alla fine del round robin i primi due classificati di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, in programma sabato 15, infine i due vincenti si affronteranno nella finale, prevista domenica 16.

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2025

Giovedì 6 novembre

Ore 12.00: sorteggio gironi singolare e doppio ATP Finals 2025

FASCE PROVVISORIE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 SINGOLARE

Prima fascia: Carlos Alcaraz (Spagna), Jannik Sinner (Italia).

Seconda fascia: Alexander Zverev (Germania), Novak Djoković (Serbia).

Terza fascia: Ben Shelton (Stati Uniti), Taylor Fritz (Stati Uniti).

Quarta fascia: Alex de Minaur (Australia), X.

X = ultimo giocatore qualificato, uno tra Félix Auger-Aliassime (Canada) e Lorenzo Musetti (Italia).

FASCE PROVVISORIE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 DOPPIO

Prima fascia: Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna), Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina).

Seconda fascia: Marcelo Arévalo/Mate Pavić (El Salvador/Croazia), Harri Heliövaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna).

Terza fascia: Neal Skupski/Joe Salisbury (Gran Bretagna), Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania).

Quarta fascia: Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia), Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti).

POSSIBILI AVVERSARI JANNIK SINNER

Uno tra Alexander Zverev (Germania) e Novak Djoković (Serbia).

Uno tra Ben Shelton (Stati Uniti) e Taylor Fritz (Stati Uniti, se in terza fascia) o Félix Auger-Aliassime (Canada, se qualificato ed in terza fascia).

Uno tra Alex de Minaur (Australia) e Taylor Fritz (Stati Uniti, se in quarta fascia) o Félix Auger-Aliassime (Canada, se qualificato ed in quarta fascia) o Lorenzo Musetti (Italia, se qualificato).