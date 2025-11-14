Tennismania
Atp Finals 2025 p. 9: Alcaraz ferma Musetti e si prende il n.1
Partita molto solida dello spagnolo, che per la prima volta chiude da imbattuto il girone delle ATP Finals di Torino, assicurandosi anche la prima posizione nel ranking di fine stagione. Musetti rinuncia alla finale di Davis a Bologna. Non perdete la diretta di TennisMania! Oggi alle 8:15 Sul canale YouTube di OA Sport Analisi, commenti e aggiornamenti in tempo reale sul tennis internazionale. #Tennis #ATPFinals #Torino #Musetti #Alcaraz #CoppaDavis #TennisMania #OASport