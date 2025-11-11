ATP Finals 2025 oggi in tv: orari 11 novembre, ordine di gioco, programma in chiaro, streaming

Terzo giorno di ATP Finals a Torino. L’Inalpi Arena torna a tingersi di azzurro, anche se stavolta in modo particolare perché i colori italiani aprono e chiudono il martedì del torneo dei migliori otto in singolare e degli altrettanti in doppio.

Cominciano Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo l’eccezionale partita giocata contro i numeri 1 Cash e Glasspool danno vita a un duello ormai classico, quello con Granollers e Zeballos. La sessione continuerà con Carlos Alcaraz che cercherà di mettere in cassaforte la qualificazione per le semifinali contro Taylor Fritz. Di converso, Lorenzo Musetti, per rimanere in corsa, dovrà battere l’australiano Alex de Minaur, con cui è stato protagonista di un’epica semifinale a Montecarlo quest’anno (ma non soltanto). E sarà una serata infuocata, quella con loro.

La terza giornata delle ATP Finals si giocherà oggi a Torino. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); per Musetti-de Minaur ci sarà la diretta gratis e in chiaro su Rai2. Diretta streaming su RaiPlay (per Alcaraz-de Minaur) e su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei singolari e del doppio di Bolelli/Vavassori, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Martedì 11 novembre

Ore 11:30 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Alcaraz (ESP) [1]-Fritz (USA) [6] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Musetti (ITA) [9]-de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Musetti-de Minaur), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay (Musetti-de Minaur), SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (singolari, Granollers/Zeballos-Bolelli/Vavassori)