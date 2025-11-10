ATP Finals 2025, l’atteso esordio di Sinner e Musetti catalizza l’attenzione nella seconda giornata

Un’edizione che passerà già alla storia perché, per la prima volta, sono presenti nel tabellone di singolare maschile due giocatori italiani assume interesse ancora maggiore con il debutto contemporaneo nel torneo dei due portacolori nostrani. I match di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno certamente catalizzatori di grande attenzione per gli appassionati nella seconda giornata delle ATP Finals 2025, manifestazione in corso di svolgimento a Torino.

Il detentore del titolo, voglioso di provare a centrare quel bis che potrebbe consentirgli di chiudere l’anno da numero uno del ranking ATP, inizia il suo torneo ritrovando sulla propria strada un volto conosciuto, quello del canadese Felix Auger-Aliassime, ottavo favorito del tabellone, superato nella recente finale dell’ATP di Parigi. Il bilancio dei precedenti premia l’azzurro che conduce 3-2 e ha vinto gli ultimi due confronti diretti.

Nel secondo incontro della sessione pomeridiana sarà invece il toscano a scendere in campo per affrontare lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero sei. Musetti, entrato di diritto in tabellone grazie al forfait di Djokovic, dovrà essere bravo a recuperare le numerose energie mentali e fisiche spese nella settimana trascorsa in Grecia per andare alla ricerca dell’obiettivo qualificazione.

Il passaggio del turno rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di un’annata contraddistinta dall’ingresso nell’élite del panorama internazionale e il miglior prologo possibile in vista della Final Eight di Coppa Davis. Il carrarino conduce 3-2 nei precedenti contro un rivale che sembra però avere dalla sua il favore della superficie.

Nel tabellone di doppio è arrivato il momento dell’esordio per il girone intitolato a John McEnroe. Nel match che inaugura il programma di giornata sarà molto probabilmente la cura dei dettagli a fare la differenza tra due tandem collaudati, da una parte Arevalo-Pavic e dall’altra la coppia britannica Salisbury-Skupski. Nell’altro incontro il duo Heliovaara-Patten punta ad iniziare con il piede giusto e ad incamerare un successo di capitale importanza contro il duo americano Harrison-King.