ATP Finals 2025, la classifica del girone di Sinner: primo posto sicuro, Shelton già fuori

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.2 del mondo ha sconfitto col punteggio di 6-4 6-3 il tedesco Alexander Zverev (n.3 del ranking) e si è qualificato matematicamente con un match d’anticipo alle semifinali da primo del Gruppo Bjorn Borg delle ATP Finals 2025.

Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena, il pusterese ha giocato splendidamente sui punti importanti, sapendo gestire anche le tante palle break costruite da Zverev. Un’affermazione pesante, come detto, che consente a Jannik di approdare al penultimo atto, grazie alle due vittorie in altrettante partite giocate, senza perdere set e con 25 game vinti e 13 persi.

La prossima sfida contro l’americano Ben Shelton (già eliminato), prevista il 14 novembre, sarà funzionale essenzialmente nel mantenere l’imbattibilità di Sinner sui campi indoor che, col successo odierno, si prolungata a 28 incontri consecutivi.

Una partita, comunque, che sarà affrontata al meglio delle possibilità dall’azzurro anche per dar seguito al medesimo mood di questo evento, avendo come obiettivo la conquista di un altro titolo in questo 2025.

CLASSIFICA GRUPPO BJORN BORG

1 Jannik Sinner (Italia) 2 vittorie – 0 sconfitte, 4 set vinti – 0 set persi, 25 game vinti – 13 game persi

2 Felix Auger-Aliassime (Canada) 1 vittoria – 1 sconfitta, 2 set vinti – 3 set persi, 24 game vinti – 30 game persi

3 Alexander Zverev (Germania) 1 vittoria – 1 sconfitta, 2 set vinti – 2 set persi, 20 game vinti – 21 game persi

4 Ben Shelton (Stati Uniti) 0 vittorie – 2 sconfitte, 1 set vinto – 4 set persi, 26 game vinti – 31 game persi