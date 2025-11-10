ATP Finals 2025: Italia con Sinner e Musetti, è la prima volta di due azzurri assieme al via

L’Italia ha Jannik Sinner e Lorenzo Musetti alle ATP Finals. Un traguardo per buona misura storico, perché mai due italiani si erano trovati in campo contemporaneamente nel torneo dei migliori otto. Certo, c’era stato il 2021, ma in quel caso fu una dolorosissima sostituzione, perché Sinner dovette entrare al posto di Matteo Berrettini infortunato nel match contro il tedesco Alexander Zverev.

Con l’Italia diventano 13 (anzi 12, contando che la Gran Bretagna non è mai partita con due uomini, ma li ha avuti in corsa) i Paesi in grado di avere due o più contemporanei rappresentanti alle Finals. Questa statistica è letteralmente dominata dagli USA, che fino al 2000 ha avuto solo due anni senza due o più uomini tra i migliori otto. Poi la concorrenza è salita e quest’anno i giocatori a stelle e strisce sono due per la prima volta dal 2006 (da Roddick e Blake a Fritz e Shelton il passo è lungo un paio di generazioni).

Questa è una prima volta vera e propria per un Paese che pure aveva avuto altri anni molto felici, i ’70. In questi, però, Adriano Panatta e Corrado Barazzutti non riuscirono mai a incrociarsi nelle allora Finals. Prima ci andò l’uno, poi l’altro. Poi più nulla fino a Berrettini nel 2019, quindi l’autentica esplosione attuale con Sinner alla quarta partecipazione e Musetti al debutto.

La storia dei Paesi con più d’un uomo tra i migliori 8 è lunga e racconta sia di qualche cambiamento di format del torneo (1982-1986) che di ere dei Paesi in questione. Si è passati dall’Argentina di Vilas e Clerc alla Svezia dell’era di Wilander e poi Edberg, fino alla Francia del duo Forget-Leconte. E ancora il picco tedesco con Becker e Stich, i tanti che si alternavano con Ivan Lendl quando esisteva ancora la Cecoslovacchia, il passaggio della Spagna da Moya e Corretja a Nadal e tanti altri, il lampo russo di Safin-Kafelnikov e quello più stabile con Medvedev-Rublev, e poi naturalmente l’Argentina dei primi 2000, la Svizzera di Federer-Wawrinka e la Serbia che vide Tipsarevic fare da compagno di viaggio di Djokovic, seppur per poco.

PAESI CON RAPPRESENTANTI MULTIPLI ALLE ATP FINALS IN UN ANNO

Nota metodologica: si intendono qui gli anni in cui c’erano già in partenza due giocatori alle Finals. Non vengono inclusi alcuni anni in cui ci sono state delle sostituzioni in corsa (è capitato con Henman e Rusedski per la Gran Bretagna, con Nadal e Carreno Busta tra di loro per la Spagna e tra Berrettini e Sinner tra di loro per l’Italia)

USA: 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2025

Spagna: 1972, 1994, 1998, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015

Argentina: 1980, 1981, 1982, 2003, 2004, 2005

Russia: 2000, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Cecoslovacchia: 1983, 1985, 1987, 1991

Svezia: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

Francia: 1985, 1986, 2008

Svizzera: 2013, 2014, 2015

Australia: 1970, 2001

Serbia: 2012

Italia: 2025

Germania: 1991