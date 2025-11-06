ATP Finals 2025, Carlos Alcaraz insegue il primo titolo: uno stimolo maggiore rispetto a Sinner?

Concludere la stagione con il sigillo finale a quello che è stato un percorso trionfale: acquisire la certezza di chiudere l’anno al numero uno del ranking ATP e aggiungere al proprio palmares uno dei pochi titoli fin qui mancanti.

Carlos Alcaraz sbarca a Torino con la voglia di conquistare la prima affermazione della carriera nelle ATP Finals, obiettivo che nell’entusiasmante testa a testa tra i due fenomeni del tennis mondiale potrebbe forse rappresentare uno stimolo maggiore rispetto alle motivazioni altrettanto elevate di Jannik Sinner, detentore del titolo.

Lo spagnolo, reduce dall’inattesa sconfitta al primo turno del torneo ATP di Parigi contro il britannico Cameron Norrie, fin qui non ha mai raggiunto l’ultimo atto del torneo nel quale i migliori otto classificati della Race alla fine dell’anno si sfidano per conquistare il titolo che chiude la stagione.

Il miglior risultato del tennista iberico, atteso anche dalla Final Eight di Coppa Davis a Bologna, è stata la semifinale raggiunta nell’edizione del 2023, incontro perso in due set contro Novak Djokovic, poi vincitore del titolo. Lo scorso anno il murciano ha terminato la sua corsa nel girone eliminatorio con il bilancio di una vittoria, contro Rublev, e due sconfitte contro Ruud e Zverev.

L’odierno sorteggio definirà la composizione dei gironi della prima fase, il fuoriclasse iberico è già sbarcato a Torino e si è subito allenato per testare il campo di gioco e prendere i necessari riferimenti. Per riuscire a portare a casa il titolo Alcaraz dovrà sfoderare la sua miglior versione e, soprattutto, trovare quella costanza di rendimento su una superficie, quella indoor, sulla quale non sempre è riuscito ad esprimere fino in fondo il suo straordinario potenziale.