ATP Finals 2025, Bolelli/Vavassori in semifinale: “Ci siamo divertiti, l’energia del pubblico ci ha trascinato”

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfruttano alla perfezione il vantaggio di giocare in casa sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino e si qualificano con una giornata d’anticipo alle semifinali delle ATP Finals 2025 di doppio. Un traguardo storico per il tennis italiano, che in passato non aveva mai superato la fase a gironi del Master in questa specialità.

Il binomio tricolore, dopo aver battuto i favoriti britannici n.1 al mondo Cash/Glasspool, si sono imposti in due set anche sulla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6 6-4 garantendosi la certezza aritmetica del passaggio del turno e portandosi ad un passo dal primo posto nel gruppo “Peter Fleming”.

“Siamo felicissimi. L’obiettivo della settimana era quello di mettere tanta energia e sicuramente ce l’abbiamo fatta, poi le prestazioni arrivano di conseguenza. Ci siamo divertiti, abbiamo sfruttato anche l’energia del pubblico che ci ha trascinato e sono state due atmosfere veramente incredibili in cui giocare. Era il mio sogno giocare nella mia Torino e ci siamo riusciti per due anni di fila. Ce la stiamo godendo e sono molto felice anche per Simone che sta giocando ad un livello incredibile questa settimana. Siamo molto focalizzati per il resto del torneo“, le parole di Vavassori ai microfoni di Sky.

Gli fa eco Bolelli, sempre nell’intervista post-partita concessa a Sky: “Sappiamo che il livello è altissimo. Tutte le coppie sono quasi sullo stesso livello, quindi la differenza la fanno i minimi particolari. Per adesso siamo riusciti ad essere molto freddi e a concretizzare le poche occasioni che abbiamo avuto. Questa è stata la chiave. Stiamo servendo molto bene e stiamo rispondendo tanto, quindi il nostro livello sta crescendo. Siamo fiduciosi e molto contenti di aver battuto una coppia del genere“.