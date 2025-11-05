ATP Atene 2025, Muller sfiderà Musetti nei quarti di finale

Il mercoledì del torneo ATP di Atene si caratterizza per i cinque incontri che completano l’allineamento del tabellone ai quarti di finale. Il francese Alexandre Muller vince la battaglia contro l’argentino Etcheverry e sarà l’avversario di Lorenzo Musetti nei quarti di finale di domani.

Lorenzo Musetti inizia la sua rincorsa all’ultimo posto utile per le ATP Finals con una vittoria sofferta contro un protagonista assoluto della storia recente del tennis. Il toscano rimonta 4-6 7-6(5) 6-4 lo svizzero Stan Wawrinka in due ore e ventisette minuti. Nei quarti di finale in programma domani il toscano affronterà Alexandre Muller.

In chiusura di giornata Marco Giron esce alla distanza e supera il connazionale Brandon Nakashima, testa di serie numero quattro, 7-6 6-1 in un’ora e trentacinque minuti. Si ferma davanti al primo ostacolo la corsa di Luciano Darderi. Il serbo Miomir Kecmanovic rimonta l’azzurro, testa di serie numero tre, 4-6 6-2 6-3 in due ore di gioco. Il tedesco Yannick Hanfmann doma il ceco Vit Kopriva 6-2 5-7 7-5 al termine di una battaglia di due ore e quaranta minuti.

In quella che rappresenta invece l’autentica maratona di giornata, tre ore e sette minuti la durata dell’incontro, il francese Alexandre Muller, testa di serie numero cinque, ribalta 6-7(2) 7-6(4) 7-6(3) l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il transalpino salva due match point, il primo nel dodicesimo gioco del secondo set e il secondo sul 6-5 del terzo parziale, prima di siglare il 7-3 con cui chiude il tie-break decisivo.