ATP Atene 2025: Djokovic continua nel suo torneo, Musetti va. Sorprende Hanfmann

Corsi e ricorsi del recente passato arrivano ad Atene, dove il locale ATP 250 prosegue con la folla di OAKA pronta a sostenere soprattutto Novak Djokovic, considerato che è il serbo il motore di questo evento in virtù delle vicende non solo sportive di cui è risultato protagonista. Com’è come non è, intanto il serbo riesce a non essere in pericolo reale nemmeno contro il portoghese Nuno Borges, sconfitto in due set.

Dall’altra parte della rete, domani, l’ex numero 1 avrà il tedesco Yannick Hanfmann, vittorioso sull’americano Marcos Giron con un punteggio che è quasi la fotocopia di quello di Djokovic-Borges. E proprio contro il serbo il trentatreenne di Karlsruhe, città di più ori olimpici tedeschi e calciatori famosi, aveva sperato a lungo in quel di Shanghai, poche settimane fa: era andato avanti di un set prima di finire rimontato.

Nella parte bassa, dopo lo spavento Wawrinka, per Lorenzo Musetti sembrano aprirsi acque decisamente più calme dopo il 6-2 6-4 con il francese Alexandre Muller. La sua corsa è ancora per le ATP Finals: gli mancano due match per andare davanti al canadese Felix Auger-Aliassime e finire nel girone di Jannik Sinner (in quel caso ci sarebbe un primo, storico derby nel torneo dei migliori otto).

Domani in campo con lui ci sarà, e non accadeva da tre anni, l’americano Sebastian Korda. Sono cambiati i tempi da quei quattro precedenti tra 2021 e 2022, equamente divisi nell’esito (sarebbe 2-1 Musetti senza le Next Gen Finals, che hanno un sistema di punteggio diverso). I segnali lanciati dal figlio di Petr sono importanti, visto il 6-3 6-2 all’altro serbo che era rimasto in gara, Miomir Kecmanovic; certo però è che non ha avuto l’evoluzione che più d’uno s’attendeva. Quella che, invece, è toccata a Musetti.

ATP 250 ATENE 2025: RISULTATI QUARTI DI FINALE

Djokovic (SRB) [1]-Borges (POR) [6] 7-6(1) 6-4

Hanfmann (GER) [Q]-Giron (USA) 7-6(3) 6-4

Korda (USA)-Kecmanovic (SRB) 6-3 6-2

Musetti (ITA) [2]-Muller (FRA) [5] 6-2 6-4