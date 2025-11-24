Focus

Atletica. Elisa Molinarolo: dall’asta olimpica al riscatto 2025 tra record e identità

Redazione OA Sport TV

Pubblicato

8 minuti fa

il

In questa intervista incontriamo Elisa Molinarolo, atleta italiana di salto con l’asta, che ha consacrato il suo talento con un sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 (4,70 m) e che nel 2025 è tornata in pedana con ambizione e forza. Una prima parte di stagione positiva e poi la mancata qualificazione per la finale mondiale. Hai mai pensato al ritiro? Elisa racconta il suo percorso: dai primi salti, alla ginnastica, fino al grande salto olimpico; le sue battaglie personali, il riconoscimento nel corpo, le critiche e la resilienza; e i suoi obiettivi futuri, con lo sguardo rivolto a record, mondiali e denunce di body shaming. #ElisaMolinarolo #Atletica #Asta #Olimpiadi #Resilienza #FOCUSatletica ‍♀️✨ conduce Alice Liverani

