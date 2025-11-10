Arrampicata Sportiva
Arrampicata sportiva: il calendario della Coppa del Mondo 2026, tutte le tappe del circuito internazionale
Dopo un 2025 vissuto al massimo, con anche la disputa dei Mondiali di Seoul nel mese di settembre, l’arrampicata sportiva internazionale è pronta a partire affacciandosi già verso la stagione 2026.
La federazione internazionale (IFSC) ha infatti reso noto il calendario e le location delle tappe della Coppa del Mondo per l’anno prossimo: tantissime tappe in giro per il pianeta, fra speed, lead e boulder; le tre specialità dell’arrampicata sportiva.
A metà novembre verrà ufficializzato lo start ufficiale della CdM, che avverrà nel prossimo mese di maggio in Cina, così come le due tappe – sempre in territorio asiatico – dell’inizio del mese di settembre che riguarderanno lo speed, mentre gli altri meeting del massimo circuito globale sono già ufficiali. Di seguito il calendario, le date e le specialità che di volta in volta saranno protagoniste degli eventi.
Arrampicata sportiva: calendario Coppa del Mondo 2026
Tappa n°1: da ufficializzare nei prossimi giorni (in Cina a inizio maggio)
Tappa n°2: Berna (Svizzera), Boulder, 22-24 maggio
Tappa n°3: Alcobendas (Spagna), Boulder-Speed, 28-31 maggio
Tappa n°4: Praga (Repubblica Ceca), Boulder-Lead, 3-7 giugno
Tappa n°5: Innsbruck (Austria), Boulder-Lead, 17-21 giugno
Tappa n°6: Cracovia (Polonia), Speed, 3-5 luglio
Tappa n°7: Chamonix (Francia), Lead-Speed, 10-12 luglio
Tappa n°8: Koper (Slovenia), Lead, 4-5 settembre
Tappa n°9: Cina, Speed, date da ufficializzare
Tappa n°10: Cina, Speed, date da ufficializzare
Tappa n°11: Salt Lake City (USA), Boulder, 16-18 ottobre
Tappa n°12: Santiago (Cile), Lead-Speed, 23-25 ottobre