Arrampicata sportiva: il calendario della Coppa del Mondo 2026, tutte le tappe del circuito internazionale

Dopo un 2025 vissuto al massimo, con anche la disputa dei Mondiali di Seoul nel mese di settembre, l’arrampicata sportiva internazionale è pronta a partire affacciandosi già verso la stagione 2026.

La federazione internazionale (IFSC) ha infatti reso noto il calendario e le location delle tappe della Coppa del Mondo per l’anno prossimo: tantissime tappe in giro per il pianeta, fra speed, lead e boulder; le tre specialità dell’arrampicata sportiva.

A metà novembre verrà ufficializzato lo start ufficiale della CdM, che avverrà nel prossimo mese di maggio in Cina, così come le due tappe – sempre in territorio asiatico – dell’inizio del mese di settembre che riguarderanno lo speed, mentre gli altri meeting del massimo circuito globale sono già ufficiali. Di seguito il calendario, le date e le specialità che di volta in volta saranno protagoniste degli eventi.

Arrampicata sportiva: calendario Coppa del Mondo 2026

Tappa n°1: da ufficializzare nei prossimi giorni (in Cina a inizio maggio)

Tappa n°2: Berna (Svizzera), Boulder, 22-24 maggio

Tappa n°3: Alcobendas (Spagna), Boulder-Speed, 28-31 maggio

Tappa n°4: Praga (Repubblica Ceca), Boulder-Lead, 3-7 giugno

Tappa n°5: Innsbruck (Austria), Boulder-Lead, 17-21 giugno

Tappa n°6: Cracovia (Polonia), Speed, 3-5 luglio

Tappa n°7: Chamonix (Francia), Lead-Speed, 10-12 luglio

Tappa n°8: Koper (Slovenia), Lead, 4-5 settembre

Tappa n°9: Cina, Speed, date da ufficializzare

Tappa n°10: Cina, Speed, date da ufficializzare

Tappa n°11: Salt Lake City (USA), Boulder, 16-18 ottobre

Tappa n°12: Santiago (Cile), Lead-Speed, 23-25 ottobre