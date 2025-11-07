Andrea Panzeri su Flora Tabanelli: “L’instabilità del ginocchio ci ha dato tempo, non rischiamo a 17 anni”

Floria Tabanelli è purtroppo incappata in una brutta caduta durante un salto in allenamento a Stubai e la Campionessa del Mondo di Big Air ha purtroppo rimediato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La fuoriclasse emiliana, faro del movimento tricolore nello sci freestyle, si sottoporrà a un mese di riabilitazione: se le risposte fornite a livello fisico saranno positive allora si proseguirà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nel mirino.

Il dottor Andrea Panzeri ha spiegato la situazione attraverso i canali federali: “Ha avuto un trauma distorsivo del ginocchio con una lesione del legamento crociato anteriore. Con lei abbiamo scelto di iniziare a fare un trattamento conservativo e riabilitativo e di rivalutarla tra un mese. L’instabilità del ginocchio ci dava la possibilità di prenderci questo mese di tempo per poter valutare se, come già successo in altri casi, provare a partecipare alle Olimpiadi con tutti i criteri di sicurezza“.

Il medico ha poi proseguito: “Nessuno vuole rischiare niente per un’atleta di 17 anni. Se tra un mese ci accorciamo che le condizioni del ginocchio non ci consentono di avere queste sicurezze, allora questo mese ci servirà per farla arrivare all’intervento chirurgico nel miglior modo possibile. Da lunedì inizierà a lavorare con Marta e Federica (Bassino e Brignone, n.d.r.) a Torino, la rivaluteremo poi per prendere la decisione finale con i tecnici, lei e la famiglia, visto che ha solo 17 anni“.