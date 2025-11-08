Kimi Antonelli mastica amaro: “Peccato aver fatto ancora secondo. Domani sarà fondamentale la partenza”

Andrea Kimi Antonelli mastica amaro dopo aver conquistato la seconda posizione al termine delle qualifiche Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos il pilota del team Mercedes ha ripetuto il risultato della Sprint Qualifying di ieri, centrando di nuovo la piazza d’onore, anche in questo caso alle spalle del lanciatissimo Lando Norris di questo fine settimana.

Lando Norris ha piazzato la pole position con il tempo di 1:09.511 con 174 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Charles Leclerc a 294. Quarta posizione per Oscar Piastri a 375 millesimi, quinto Isack Hadjar a 420, mentre è sesto George Russell a 431. Settima posizione per Liam Lawson a 451, quindi ottava per Oliver Bearman a 466, nona per Pierre Gasly e decima per Nico Hulkenberg a 528.

Al termine delle qualifiche sulla pista brasiliana, il rookie bolognese ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da Romain Grosjean: “Sono felice per questo risultato ma, di pari passo, sono infastidito perchè ho centrato di nuovo la seconda posizione e sono finito dietro a Lando Norris. Le qualifiche sono state complicate per colpa del vento. Non è stato facile mettere insieme un giro completo dall’inizio alla fine. Per fortuna all’ultimo respiro sono stato in grado di trovare il giro giusto”.

Andrea Kimi Antonelli punta poi il mirino in direzione della gara di domani che scatterà alle ore 18.00 italiane: “Parto secondo e c’è tutto per fare bene. Sarà fondamentale scattare nel migliore dei modi allo spegnimento dei semafori e, di conseguenza, mettere in atto il passo ideale”.