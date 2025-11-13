Andrea Gaudenzi: “Noi abbiamo un accordo con la FITP per le ATP Finals, ma se le cose cambiano…”

Un futuro da valutare, rispetto all’organizzazione delle ATP Finals in territorio nostrano. Il riferimento è a quanto dichiarato dal presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, in un intervento quest’oggi a Torino, sede del Master di fine anno. Il massimo dirigente del Tour, tra i tanti temi, ha posto l’accento sulle lotte di potere legate all’organizzazione dell’evento a Torino. Il riferimento è, in particolare, alla nuova legge del Governo di Giorgia Meloni, che prevede l’intervento dell’asset governativo nella gestione del torneo.

“Noi con la Federazione italiana abbiamo un contratto. Se loro sono in grado di rispettarlo, non c’è nessun problema”, la premessa di Gaudenzi. “Se invece non ci sono le condizioni, per via di quanto stabilito dal Governo, di non poter rispettare i termini dell’accordo, allora lì può nascere un problema. Non siamo ancora a quel punto, da quello che ho capito. Stanno lavorando con l’Esecutivo per mantenere le prerogative affinché si possa continuare“, ha aggiunto.

“Noi abbiamo un contratto con la FITP. Il tennis, in particolare, è una grossa forza che abbiamo, ma anche una debolezza che richiede un investimento di struttura enorme. Si tratta di uno sport dove tu usi un impianto molto grande, due/tre settimane all’anno massimo. Consideriamo gli Slam. Sono investimenti plurimiliardari. Nel nuovo 1000 saudita ci sarà un investimento di 2,5 miliardi”, l’analisi del n.1 dell’ATP.

“Il nostro Governo, a mio parere, dovrebbe supportare la Federazione con l’infrastruttura. Se poi non ci sarà più modo di rispettare le clausole, è un tema che dovremo approfondire“, le sottolineature di Gaudenzi.