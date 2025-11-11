Altro mercoledì sotto rete per l’A1 femminile: Conegliano va a Macerata, fari puntati su Scandicci-Chieri

Si preannuncia un mercoledì sera di grande volley femminile, con tutte le partite della nona giornata di Serie A1 in programma tra le 20.00 e le 20.30. Un turno che promette spettacolo e sfide cruciali sia per l’alta classifica che per la zona salvezza. La capolista Imoco Conegliano, finora impeccabile con nove vittorie su nove, farà visita alla CBF Balducci HR Macerata, intenzionata a riscattarsi dopo due stop consecutivi e a regalarsi una serata di prestigio contro la corazzata di Santarelli. Proverà a restare in scia la Savino Del Bene Scandicci, impegnata in casa contro una Chieri in grande condizione, mentre la Numia Vero Volley Milano ospiterà Il Bisonte Firenze all’Allianz Cloud in un duello tra due squadre in fiducia.

Scontri importanti anche nella parte bassa della graduatoria: la UYBA Busto Arsizio cerca punti vitali contro la Honda Cuneo, mentre San Giovanni in Marignano ospita un Monviso in crescita. Al PalaFacchetti di Treviglio, Bergamo e Perugia si giocano una fetta di salvezza dopo destini opposti nell’ultimo turno, e a Novara la Igor Gorgonzola prova a rialzarsi contro Vallefoglia.

Sfida di lusso sabato sera al Banca Macerata Forum (ore 20), dove la CBF Balducci HR Macerata ospita la corazzata Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, dominatrice del campionato e ancora imbattuta. Un confronto tra due realtà agli antipodi per esperienza e ambizioni, ma entrambe reduci da prestazioni incoraggianti: Macerata da una buona prova a Chieri, Conegliano dall’ennesimo successo, stavolta su Vallefoglia.

Le marchigiane di Valerio Lionetti, ottave con 11 punti, cercano di interrompere la serie negativa e ritrovare il ritmo delle prime giornate. A Chieri, pur nella sconfitta, la squadra ha mostrato carattere e continuità, arrendendosi solo ai vantaggi nel terzo set. Giulia Decortes (17 punti) resta il principale punto di riferimento offensivo, affiancata da Kokkonen e dalle centrali Crawford e Clothier, mentre Bonelli sarà chiamata a gestire con lucidità il gioco che dovrà mantenersi rapido ed efficace contro il muro gialloblù. Dall’altra parte, Conegliano continua a dettare legge. Nove vittorie in altrettante gare e un rendimento impressionante per la formazione di Daniele Santarelli, capace di reagire anche ai momenti di difficoltà. Contro Vallefoglia, spiccano i 20 punti di Sillah e i 14 della giovane Adigwe, con Wolosz ancora una volta impeccabile in regia e un attacco di squadra al 50%.

Dopo il successo di Cuneo, la Numia Vero Volley Milano torna davanti al proprio pubblico dell’Allianz Cloud (martedì ore 20) per chiudere la nona giornata di Serie A1 contro Il Bisonte Firenze. Un confronto tra due formazioni in fiducia: le lombarde, terze con 19 punti, vogliono consolidare la loro posizione di vertice, mentre le toscane — risalite a quota 13 — puntano a dare continuità alla vittoria su San Giovanni in Marignano.

La squadra di Lavarini arriva al match dopo una prova convincente. A Cuneo ha brillato il muro (8 vincenti) e l’attacco ha ritrovato fluidità, con Egonu protagonista da 16 punti e supportata da Lanier, Piva e da una Danesi in stato di grazia (14 punti, percentuali altissime). Nonostante l’assenza di Pietrini, Milano conferma profondità e compattezza, alternando con efficacia le proprie soluzioni e mostrando la solidità di un gruppo costruito per restare ai vertici. Dall’altra parte, il Bisonte Firenze di Chiavegatti arriva da un 3-1 casalingo che ha esaltato il carattere e la forza del collettivo. Bukilić e Knollema sono le punte di diamante di un attacco in grande forma, sostenuto dall’ottimo lavoro di Morello in regia e da una difesa efficace, capace di collezionare 15 muri vincenti nell’ultima gara. A Milano servirà la miglior versione delle toscane per fermare una Numia che sembra aver trovato il passo giusto.

Sfida di alta classifica quella in programma alle 20 al Pala BigMat di Scandicci, dove la Savino Del Bene seconda forza del campionato riceve la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quarta e in piena corsa per la zona podio. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo le nette vittorie ottenute nell’ultimo turno: Scandicci ha travolto Bergamo 3-0, mentre Chieri si è imposta con identico punteggio su Macerata.

La formazione di Marco Gaspari continua a confermarsi come principale antagonista della capolista Conegliano. Nel successo contro Bergamo, le toscane hanno mostrato un gioco brillante e un attacco devastante, chiudendo con il 52% di positività offensiva e 10 muri vincenti. Sugli scudi Antropova (18 punti) e Skinner (16), ben innescate da Ognjenovic, mentre Bosetti e Weitzel hanno dato solidità alla fase muro-difesa. Chieri, dal canto suo, si presenta all’appuntamento con 17 punti e la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque. Nel 3-0 su Macerata la squadra di Negro ha mostrato ordine e varietà di soluzioni, con Nemeth (15 punti) e Gray (14) sugli scudi, ma anche con una Nervini sempre più incisiva.

Sfida dal sapore di riscatto all’E-Work Arena di Busto Arsizio, dove mercoledì alle 20.30 la Eurotek Laica UYBA affronta la Honda Cuneo Granda Volley in un match che mette in palio punti pesanti per la parte bassa della classifica. Le lombarde, ferme a quota 6, vogliono interrompere la serie negativa dopo la sconfitta di Mondovì contro il Monviso, mentre le piemontesi (11 punti) cercano continuità dopo il buon approccio mostrato, nonostante la sconfitta, contro Milano.

Per la squadra di Barbolini si tratta di una partita chiave per rilanciare la propria stagione. Nell’ultima uscita, le farfalle hanno alternato buoni momenti a fasi di discontinuità, pagando la poca incisività al servizio e un solo muro vincente. Parra (16 punti) è stata la più prolifica, ben supportata da Obossa e Eckl, ma servirà una maggiore efficienza offensiva e più equilibrio nella seconda linea per contenere la potenza delle attaccanti cuneesi. Cuneo, guidata da Francois Salvagni, arriva da un convincente primo set contro Milano e da una prestazione positiva della sua stella Diop, autrice di 19 punti, con Rivero e Pucelj sempre più affidabili in banda. La regia di Signorile e l’efficacia del muro (5 vincenti nell’ultima gara) restano i punti di forza di una squadra solida e capace di far male.

Sfida delicata per la zona bassa della classifica anche quella in programma al Palasport di Cervia, dove l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano ospita la Wash4green Monviso Volley nella nona giornata della Serie A1 Tigotà. Le romagnole, ultime con 3 punti, cercano un successo che possa riaccendere la corsa salvezza, mentre le piemontesi, reduci dalla convincente vittoria su Busto Arsizio, vogliono dare continuità al proprio momento positivo.

La squadra di Bellano è reduce da un’altra prestazione generosa a Firenze, dove ha ceduto solo dopo quattro set combattuti. Ancora una volta le note più liete sono arrivate dall’attacco, con Piovesan autrice di 23 punti e Kochurina a quota 19, ben coadiuvate da Nardo (14). San Giovanni ha mostrato carattere e tratti di buon gioco, ma dovrà migliorare la gestione dei finali di set e limitare gli errori diretti per sperare di conquistare la prima vittoria casalinga stagionale. Dall’altra parte il Monviso arriva a Cervia con fiducia, dopo il 3-1 inflitto alla UYBA. La formazione piemontese ha ritrovato equilibrio e incisività, trascinata contro la UYBA da Malual (20 punti) e Davyskiba (19), protagoniste di una gara brillante anche a muro e in battuta. Buoni segnali pure da D’Odorico e Dodson, a conferma della solidità di una squadra che sta crescendo di condizione e di consapevolezza.

Sfida cruciale per la parte bassa della classifica quella in programma al PalaFacchetti di Treviglio, dove la Volley Bergamo ospita la Bartoccini-Mc Restauri Perugia nella nona giornata della Serie A1 Tigotà. Le lombarde, penultime con 5 punti, cercano un successo che manca da troppo tempo, mentre le umbre arrivano con rinnovata fiducia dopo il prestigioso 3-2 inflitto a Novara.

La squadra di Parisi è reduce dal netto ko sul campo di Scandicci, dove ha retto solo nel secondo set. Per Bergamo servirà una reazione d’orgoglio, soprattutto in attacco, dove Kipp (13 punti) e Mosser hanno mostrato buone cose ma senza continuità, e a muro, fondamentale in cui le rossoblù hanno sofferto (solo 3 vincenti contro i 10 di Scandicci). Le orobiche confidano nel calore del proprio pubblico per interrompere la serie negativa e riprendere quota in classifica. Dall’altra parte, Perugia ha vissuto la miglior serata della stagione contro Novara. Il successo al tie-break ha messo in luce il potenziale offensivo di una squadra in crescita: Gardini (22 punti) e Perinelli (21) hanno guidato una rimonta entusiasmante, ben sostenute dalla regia di Turlà e dalla solidità difensiva di Sirressi. Coach Giovi chiede ora conferme e continuità, in una trasferta che può segnare la svolta del campionato.

Si gioca al Pala Igor la sfida tra Igor Gorgonzola Novara e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dal desiderio di riscatto: le piemontesi, quinte in classifica con 16 punti, vogliono cancellare il passo falso di Perugia; le marchigiane, ferme a quota 9, cercano continuità dopo ila rocambolesca sconfitta di Conegliano che ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto per la rimonta subita nel terzo set.

La formazione di Lorenzo Bernardi ha dominato a tratti in Umbria ma ha finito per cedere al tie-break, pagando un rendimento altalenante in attacco e troppi errori al servizio (14). Alsmeier e Baijens hanno firmato 18 punti a testa, con Ishikawa e Herbots sempre incisive, ma servirà maggiore concretezza nei momenti chiave. L’obiettivo è ritrovare solidità e aggressività per non perdere contatto con le prime quattro della classifica. Dall’altra parte, la Megabox Vallefoglia arriva dal ko onorevole in casa della capolista Conegliano, dove ha avuto il merito di aggiudicarsi il primo set grazie a un’ottima prestazione di Omoruyi (21 punti) e Bici (12). Le ragazze di Pistola stanno crescendo sul piano del gioco e della personalità, ma per espugnare il Pala Igor servirà una prova impeccabile in ricezione e continuità nel cambio palla, senza black out.