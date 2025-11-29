Alice Robinson guida il gigante di Copper Mountain, brilla Asja Zenere, lontane Shiffrin e Goggia

Alice Robinson ha chiuso al comando la prima manche del gigante di Copper Mountain (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “West Encore” l’atleta neozelandese ha pennellato su un pendio non impossibile, facendo leva sulle sue qualità. L’unica che è stata in grado di rimanerle vicina è stata Sara Hector, mentre per tutte le altre i distacchi si fanno importanti.

Alice Robinson ha chiuso la prima manche con il tempo di 59.03 al termine di una discesa impeccabile. Dopo un avvio tutto sommato regolare la neozelandese ha cambiato marcia nella seconda parte, facendo valere la sua potenza. Alle sue spalle la svedese Sara Hector con un distacco di 29 centesimi, quindi è terza l’austriaca Julia Scheib a 60 dopo una parte centrale nella quale non è stata perfetta.

In quarta posizione troviamo la tedesca Lena Duerr a 94 centesimi dalla vetta. Dopo un avvio straordinario la sciatrice bavarese ha perso tantissimo nel settore conclusivo. Quinta la norvegese Thea Louise Stjernesund a 1.08, mentre sono seste a pari merito l’atleta che gareggia sotto la bandiera albanese Lara Colturi e la canadese Valerie Grenier a 1.11. Ottava l’austriaca Katharina Liensberger a 1.24, quindi nona la polacca Maryna Gasienica-Daniel a 1.25, mentre completano la top10 la canadese Britt Richardson e la svizzera Camille Rast a 1.26.

La migliore delle italiane è Asja Zenere. Scesa con il pettorale numero 23 l’azzurra ha chiuso in 12a posizione a 1.38, mangiandosi le mani dopo aver lasciato parecchi decimi nella parte centrale, salvo poi risultare una delle migliori nel tratto conclusivo. Deludono, invece, Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia. La padrona di casa si è fermata a 1.74 dalla vetta (18a) al termine di una discesa non certo impeccabile, con un settore conclusivo nel quale ha lasciato gran parte del suo distacco. La bergamasca, invece, ha tagliato il traguardo a 2.19 da Robinson (in 24a posizione), non trovando mai il giusto ritmo e la linea ideale. Per la classe 1992 come per le altre italiane l’obiettivo, a questo punto, è raggiungere la seconda manche. Lara Della Mea chiude a 2.08 dalla vetta ed è 23a, mentre Giorgia Collomb si ferma a 2.82 e come Ilaria Ghisalberti a 3.76 sono eliminate.

Ricordiamo che la seconda manche scatterà alle ore 21.30 italiane (le ore 13.00 locali) e andrà ad assegnare i secondi 100 punti della stagione tra le porte larghe.