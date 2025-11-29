Alice Robinson dominante nel gigante di Copper, Asja Zenere in una nuova dimensione

Una dominante Alice Robinson si è aggiudicata il gigante di Copper Mountain (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “West Encore” la seconda prova tra le porte larghe ha visto il successo della neozelandese che ha impressionato in entrambe le manche risultando la più veloce in entrambe le occasioni. Marcano visita Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia, entrambe oltre la top15, mentre si conferma Julia Scheib che mantiene il pettorale rosso.

A questo punto la classifica generale vede al comando Mikaela Shiffrin con 268 punti e un +50 su Lara Colturi. Terza Julia Scheib a 88 punti, quarta Paula Moltzan a 93. Nella graduatoria di specialità Julia Scheib svetta con 180 punti contro i 132 di Alice Robinson ed i 105 di Thea Louise Stjernesund.

Alice Robinson ha vinto la gara sulle nevi del Colorado (la quinta della propria carriera) con il tempo complessivo di 1:58.91 (miglior tempo nella prima manche in 59.03 e replica nella seconda in 59.88) al termine di una prova impeccabile. La neozelandese non ha sbagliato nulla, puntando sulla sua potenza. La classe 2001 ha chiuso con un margine di vantaggio amplissimo di ben 96 centesimi sull’austriaca Julia Scheib che si conferma dopo Soelden, mentre completa il podio la norvegese Thea Louise Stjernesund a 1.08.

Quarta posizione per la svedese Sara Hector a 1.17 dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche, quindi in quinta troviamo la svizzera Camille Rast a 1.41 mentre in sesta si è piazzata la tedesca Lena Duerr a 1.44. Chiude al settimo posto la croata Zrinka Ljutic a 1.55 dopo una rimonta di ben 7 posizioni nella seconda discesa, quindi ottavo posto per la norvegese Mina Fuerst Holtmann a 1.62.

Ottimo nono posto per la nostra Asja Zenere a 1.78, migliore delle italiane. 12a dopo la prima manche, l’azzurra risale altri 3 gradini per un risultato davvero incoraggiante per il prosieguo della sua annata. Chiude al decimo posto l’austriaca Katharina Liensberger a 1.79, mentre è 12a Lara Colturi a 1.91 dopo aver perso 6 posizioni nella seconda manche. Si ferma in 14a posizione Mikaela Shiffrin a 2.08, quindi 17a Sofia Goggia a 2.38 dopo una bella risalita di 7 posizioni nella seconda metà di gara. Lara Della Mea, infine, è 27a a 3.24.