Alexander Zverev: “Speravo di capitare nel gruppo con Alcaraz a Torino, Sinner è il più forte indoor”

Alexander Zverev farà il proprio esordio domani nelle ATP Final 2025 di Torino, affrontando l’americano Ben Shelton. Il tedesco (n.3 del ranking) è stato inserito nel Gruppo Borg con lo statunitense, Jannik Sinner e uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Quest’ultimo avrà l’opportunità di approdare al Master, se dovesse battere quest’oggi nella finale dell’ATP250 di Atene Novak Djokovic, qualificato anch’egli per le Finals ma non sicuro di partecipare.

In un contesto un po’ intricato, Zverev ha le idee piuttosto chiare sui valori in campo. Quanto affermato nel corso del Media-Day non lascia spazio a interpretazioni: “Onestamente credo che tutti siano distanti da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in questo momento. Non è una percezione, è una verità. Quest’anno ho avuto qualche problema, qualche problema fisico praticamente sempre, ho avuto difficoltà dal punto di vista della salute“, ha affermato il tedesco.

“Però quando sono stato sano e capace di competere, come mi sono sentito nelle ultime settimane a Vienna e Parigi, penso di aver mostrato anche un bel tennis. Quando mi prendo cura del mio corpo e sono al 100% mi sento di poter competere con i migliori giocatori del mondo. Ma la percezione della distanza da Jannik e Carlos non è una percezione, è una verità“, ha aggiunto.

Alla domanda su quale gruppo avrebbe preferito, il n.3 ATP ha risposto: “Quello con Carlos (sorride, ndr.). A dire il vero non importa molto. Cioè importa, ma ovviamente sono entrambi i migliori del mondo. Ma su questa superficie indoor – e mi pare i campi siano più veloci rispetto a Parigi – credo che Jannik sia il più forte. Penso che anche Carlos sarebbe d’accordo. Naturalmente chiunque può battere chiunque, ma negli ultimi due anni ero nello stesso gruppo di Carlos ed ho vinto entrambe le volte. Non avevo una vera preferenza. Anzi, speravo che entrambi potessero essere nello stesso girone…“, ha concluso.