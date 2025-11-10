Alexander Zverev: “Ho meritato la vittoria, sto meglio fisicamente”

Si è conclusa con la vittoria di Alexander Zverev la prima giornata delle ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino, il tedesco è riuscito a battere l’americano Ben Shelton con il punteggio di 6-3 7-6, conquistando il primo successo nel girone in cui è presente anche Jannik Sinner. Prestazione solida del numero 3 del mondo, capace di rimontare anche lo svantaggio nel tie-break.

Dopo il primo parziale vinto dal teutonico, il match si è rivelato più equilibrato e lo statunitense è riuscito a portare il secondo set al tie-break. L’americano si è guadagnato addirittura tre palle per il set ma Zverev è riuscito a rimontare aggiudicandosi la partita. Come riportato da puntodebreak, il due volte vincitore delle Finals si è mostrato soddisfatto del livello messo in campo.

Zverev ha dichiarato: “Ho controllato le cose che potevo, lui è uno dei giocatori più aggressivi. A volte i punti dipendono molto più da lui che da te, ma sono contento perché ho fatto bene tutto ciò che potevo. Spesso fa colpi incredibili, ma è sempre molto rischioso. All’età sua non giocavo così aggressivo e non avevo i suoi colpi né il suo servizio. Tuttavia, nel tie break ho risposto bene, soprattutto sul 6-4, e credo di meritare la vittoria”.

Sulle sue condizioni fisiche ha continuato: “Mi sono sentito bene oggi e ora posso prendere le partite una alla volta. A Vienna mi sono sentito bene e a Parigi anche, fino a quando ho giocato il match così lungo contro Medvedev, dopo di che la mia caviglia si è gonfiata. Non riuscivo a muoverla bene durante l’incontro con Sinner, e lui ti costringe a giocare al massimo tutto il tempo. Ora ho tempo per recuperare, ho visto il mio chirurgo a Monaco dopo Parigi ed è bello avere due giorni liberi. Non vedo l’ora di giocare le prossime partite, che saranno difficili”.