Alexander Zverev durissimo: “Giocherò la Coppa Davis, ma è solo un torneo di esibizione”

C’è tanta delusione nelle parole in conferenza stampa per Alexander Zverev. Il tennista tedesco non è riuscito a raggiungere le semifinali, perdendo lo scontro diretto con Felix Auger-Aliassime, salutando così Torino già dalla fase a gironi. Adesso qualche giorno di riposo, prima dell’avventura in Coppa Davis con la Germania, competizione molto criticata dal numero tre del mondo.

Zverev fa comunque i complimenti ad Auger-Aliassime per la vittoria: “Credo che Feliz sia cresciuto come tennista negli ultimi mesi, qui ha giocato meglio che a New York. Devo anche essere onesto con me stesso, questa è stata la partita peggiore che ho giocato nell’ultimo mese, compresa quella contro Sinner a Parigi, dove non ero in forma. Da parte mia, questa non è stata una buona partita di tennis”.

Il tedesco analizza la sua stagione, che non lo ha sicuramente soddisfatto: “È stata una stagione incredibilmente insoddisfacente, troppo lunga, con troppi alti e bassi, davvero troppi. Per me non ci sono stati molti momenti positivi, al massimo la finale dell’Australian Open, oltre al titolo a Monaco. Per quanto riguarda tutto il resto, mi ha lasciato molto insoddisfatto, tutto qui”.

Zverev rimarca la delusione per il match di ieri e programma già il 2026: “Mantenermi in forma è la mia priorità principale, la numero uno per me, solo così puoi iniziare a costruire. Nell’ultimo mese penso di aver costruito abbastanza bene, sentivo che il mio livello stava migliorando, anche se oggi non sono stato all’altezza di quanto avevo dimostrato nell’ultimo mese. Ora giocherò la Coppa Davis e poi mi prenderò un po’ di tempo libero, durante il quale potrò riflettere con calma. In questo momento questa sconfitta è una delusione, ma non solo per la sconfitta in sé, bensì per la mancata espressione delle mie capacità. Questo è l’aspetto più deludente”.

In chiusura poi il tedesco è durissimo sul formato della Coppa Davis: “Per me la vera Coppa Davis è quella delle eliminatorie in casa e in trasferta, anche se ora sono felice di poter giocare un’altra settimana dopo questa esperienza alle ATP Finals. La vera Coppa Davis è quella che crea un’atmosfera incredibile, penso a quando giocherò contro l’Italia in Italia e so che sarà completamente diverso dal giocare contro l’Italia in Spagna, per esempio. Ho giocato contro Nadal in un’arena, quella per me è la vera Coppa Davis. Rimango della mia opinione, l’ho sempre detto in questi ultimi due anni, non credo che questa sia la vera Coppa Davis, è solo un torneo di esibizione che si chiama Coppa Davis. La giocherò per i miei compagni di squadra e i miei colleghi tedeschi mi hanno chiesto di giocare, ma questo non ha nulla a che vedere con la Coppa Davis”.