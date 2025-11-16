Alex Vinatzer si rammarica: “Devo smetterla di fare questi errori. Il lavoro con Pini dà fiducia”

Alex Vinatzer è uscito di scena nel corso della prima manche dello slalom speciale di Levi, valevole per la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Un vero peccato per l’azzurro, che aveva firmato il miglior tempo assoluto nel primo settore e si trovava a pochi centesimi dal leader Lucas Pinheiro Braathen dopo due intermedi.

“Ho voluto mollare gli sci un po’ troppo presto, sono partite le code e non sono riuscito a riprendermi. Solo con un miracolo potevo restare dentro. Dà tanto fastidio perché fin lì avevo sciato una manche molto solida, in spinta. Devo smetterla di fare questi errori“, racconta il 26enne italiano in mixed zone ai microfoni della Rai dopo aver mancato la qualificazione per la seconda manche.

Vinatzer, reduce da un convincente ottavo posto nel gigante inaugurale di Soelden, resta comunque fiducioso per il prosieguo dell’inverno sulla scia della preparazione svolta sotto la guida del nuovo responsabile delle specialità tecniche Mauro Pini: “Abbiamo fatto un buon lavoro. In allenamento nelle ultime manche ero sempre solido, oggi in gara la difficoltà l’avevo passata, quindi dà fastidio fare un errore così sul tratto più facile. Però il lavoro con Mauro Pini dà fiducia“.