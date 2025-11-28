Alex Vinatzer ammette: “Nella prima manche ero un po’ addormentato, ho fatto una bella analisi”

Una grande rimonta per Alex Vinatzer nel secondo gigante della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Dopo aver terminato al 20° posto la prima manche, l’azzurro si prodotto in una grande rimonta, concludendo in quinta piazza (suo miglior risultato in carriera in questa specialità) e guadagnando ben 15 posizioni.

Non è un caso che Vinatzer abbia firmato il miglior tempo della seconda run. Una dimostrazione delle sue qualità tra le porte larghe, dopo la top-10 ottenuta nell’Opening di Soelden: “Nella prima manche ero un po’ addormentato, forse ho voluto anche fare un po’ troppo su queste nevi americane, dove bisogna invece essere un po’ più fluidi, e quindi ho calcato troppo un paio di porte, dove ho perso tanto tempo“, ha raccontato lo sciatore azzurro (fonte: FISI).

“Poi ho fatto una bella analisi prima della seconda. Ho parlato un po’ con Mauro Pini sul miglior modo per affrontare la seconda, cercando di far correre meglio gli sci. Non pensavo che fosse una manche che mi portava così avanti, ma posso essere contento del mio inizio di stagione nel gigante“, ha concluso.

Per la cronaca, l’austriaco Stefan Brennsteiner ha conquistato il suo primo successo in carriera sulle nevi di Copper Mountain col crono di 2’30″98, mettendosi alle spalle di 95 centesimi il norvegese Henrik Kristoffersen e di un secondo netto il croato Filip Zubcic. Sorprendente l’uscita di scena nella prima manche del più atteso di tutti, lo svizzero Marco Odermatt.

Più indietro gli altri due azzurri qualificati per la seconda run: Luca De Aliprandini, non al meglio della forma, ha terminato 26°, mentre Giovanni Borsotti si è classificato 29°. Non si sono qualificati per la run-2 Filippo Della Vite e Tobias Kastlunger, mentre Giovanni Franzoni non ha completato la prima manche.