Alex Marquez: “Nei test sono stato a mio agio dal primo giro, non voglio sapere quali problemi avesse Bagnaia”

Con un Marc Marquez infortunato, Ducati ha affidato la moto a Francesco Bagnaia ed Alex Marquez per l’inizio della stagione dei test. Sul circuito Ricardo Tormo i piloti hanno iniziato a prendere confidenza con la nuova moto ed i nuovi sviluppi, svolgendo un accurato programma di prove. Ed i tempi del team italiano sembrano aver soddisfatto i piloti.

Alex Marquez ha per la prima volta saggiato la sua “nuova” moto martedì, debuttando ufficialmente come pilota Ducati, in sostituzione del fratello Marc. Il risultato è stato un terzo posto, distante solo 84 millesimi dalla migliore prestazione di Raul Fernandez. Il vice campione del mondo ha così commentato la sua prova e le nuove sensazioni vissute.

“La GP-24 e la GP-25 sono moto molto molto simili, si è trattato di mettere tutto insieme e decidere che direzione prendere. C’è un mix di cose che dobbiamo ancora capire, ho cercato di spingermi al limite in tutto ciò che ho testato, questo è il nostro compito, fornire alla squadra informazioni utili in modo che possano poi usare i numeri per capire cosa è meglio, perché i numeri non mentono mai”.

Sulla domanda relativa alle difficoltà incontrate da Bagnaia nella stagione l’iberico si è così espresso: “Non so che moto avesse, non so se quella che ho guidato oggi fosse quella che ha guidato per tutta la stagione. Mi sono sentito bene, a mio agio fin dal primo giro. Non voglio sapere quali problemi avesse e quali no. Mi sono concentrato solo su me stesso e abbiamo ottenuto il massimo, ma è vero che ci sono cose da migliorare, come abbiamo visto nelle ultime gare, perché Aprilia e KTM sono vicine. Penso che abbiamo provato diverse soluzioni importanti per fare un altro passo avanti in Malesia”.