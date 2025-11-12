Alex De Minaur deluso: “Devo risolvere alcuni problemi, non posso perdere queste partite”

È stato Lorenzo Musetti ad uscire vincente dalla battaglia andata in scena ieri alle ATP Finals 2025 contro Alex De Minaur. Al termine di un match complicato, soprattutto da un punto di vista fisico, l’italiano ha avuto la meglio sull’australiano per 7-5 3-6 7-5, ottenendo la sua prima vittoria in carriera nel “torneo dei maestri”. Ora per il nativo di Carrara c’è da superare l’ostacolo Alcaraz per passare il turno.

I giochi sono ancora aperti anche per Alex De Minaur che, nell’ultimo match del girone Connors affronterà l’americano Taylor Fritz. Il 26enne di Sydney ieri ha subito il break dell’azzurro nel game che poteva regalargli il successo, non riuscendo poi a reagire alla rimonta furente del toscano. Come riportato da Ubitennis, l’australiano in conferenza stampa ha lasciato intravedere tutta la sua frustrazione.

De Minaur ha dichiarato: “Mi sembra sia stato un anno in cui ho giocato un sacco di partite che avrei dovuto vincere e che invece, per qualche motivo, non ho vinto. In questo momento è meglio che non esprima i miei sentimenti, sono piuttosto oscuri. Non mi sento proprio benissimo. La partita era sulla mia racchetta. Non è stata colpa del pubblico, è stata colpa mia”.

Sui problemi da risolvere: “Dovrò parlare con il mio team e cercare di risolvere questi problemi, perché queste situazioni non possono continuare a verificarsi. Se voglio davvero fare sul serio e compiere il passo successivo nella mia carriera, non posso perdere queste partite. Non posso proprio. Mi pare di averne perse molte così quest’anno. Sto arrivando a un punto in cui mentalmente questa situazione mi sta uccidendo. Se non riuscirò a risolverla mi mangerà vivo”.