Alcaraz-Fritz oggi in tv, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming

La terza giornata delle ATP Finals di Torino riporta in campo, per i match del secondo turno, il girone dedicato a Jimmy Connors. Nell’incontro di cartello lo spagnolo Carlos Alcaraz, reduce dal vittorioso esordio contro l’australiano Alex de Minaur, affronta lo statunitense Taylor Fritz, sesto favorito del tabellone che nell’incontro di ieri ha superato Lorenzo Musetti.

Il numero uno del mondo, nel suo match d’esordio, è cresciuto alla distanza e, dopo aver vinto il primo set al tie-break, ha travolto il suo avversario nella seconda frazione di gioco. L’iberico ritrova sulla sua strada un avversario che ha battuto nella finale di Tokyo disputata a fine settembre e contro il quale ha invece perso nell’incontro di Laver Cup. Vincere contro l’americano porterebbe Alcaraz ad una sola vittoria dalla certezza matematica di chiudere l’anno come numero uno del ranking ATP.

Fritz rappresenta, molto probabilmente, l’ostacolo più difficile da superare in questa prima fase del torneo anche perché sui campi indoor riesce ad esprimere tutto il potenziale di cui dispone. Lo spagnolo conduce 4-1 nel bilancio dei precedenti, nei match giocati indoor i due giocatori hanno vinto una partita a testa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Alcaraz-Fritz, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita, la seconda del programma di giornata, inizierà non prima delle ore 14:00 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (211) per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CALENDARIO ALCARAZ-FRITZ ATP FINALS 2025

Martedì 11 novembre – Round robin

Inalpi Arena

Dalle ore 11.30

Granollers (ESP) / Zeballos(ARG) [3] – Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

Non prima delle 14.00

Alcaraz (ESP) [1] –Fritz (USA) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, e Sky Sport Mix

Non prima delle 18.00

Cash (GBR) / Glasspool [GBR) [1] – Krawietz (GER) / Puetz (GER) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, e Sky Sport Mix

Non prima delle 20.30

Musetti (ITA) [9] – de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ALCARAZ-FRITZ ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport