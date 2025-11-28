A Milano prove generali di Olimpiadi con la World Cup juniores di speed skating. Ma l’impianto verrà usato solo per i Giochi

Prove generali in vista di quel che sarà. Sabato 29 e domenica 30 novembre, il Milano Speed Skating Stadium si svela agli spettatori per la prima volta in assoluto, in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo junior di speed skating, ovvero il massimo circuito internazionale riservato ai migliori pattinatori Next Gen (junior e neo-senior).

Un appuntamento che fungerà anche da test eventi in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Una struttura che però avrà come destinazione finale la rassegna a Cinque Cerchi, visto che non verrà riutilizzata successivamente. Una capienza massima di 6.500 posti a sedere di un impianto facente parte del Milano Ice Park insieme alla Milano Rho Ice Hockey Arena.

Tanti atleti azzurri al via: Aurora Aiello (Cardano Skating), Giorgia Aiello (Cardano Skating), Giorgia Franceschini (Skating Trento), Noemi Libralesso (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (C.P. Pinè), Emily Tormen (Fiamme Oro), Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri), Camilla Zazzarini (Noale Ice), Edoardo Abis (Cardano Skating), Mattia Bernabè (S.C. Pergine), John Bernardi (C.P. Pinè), Manuel De Carli (C.P. Pinè), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Mattia Leonardelli (C.P. Pinè), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Emanuele Lunardi (Sportivi Ghiaccio Roana), Lorenzo Minari (Skating Trento), Piotr Molinaroli (Noale Ice) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine).

Da osservare con attenzioni le prestazioni di Pergher, che nei 500 metri ha fatto vedere cose molto interessanti nelle tappe di Coppa del Mondo. La giovane pattinatrice nostrana ha firmato il nuovo record nazionale di 37″29 a Salt Lake City (USA) e le sue intenzioni sono quelle di dare un seguito a questi riscontri di pregevole fattura sull’anello di ghiaccio che avrà i connotati dei Cinque Cerchi.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente alle gare di sabato 29 novembre, mentre l’ingresso per domenica 30 novembre sarà disponibile ai prezzi simbolici di 1€ (Categoria B) e 2€ (Categoria A).