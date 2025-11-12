A che ora Sinner-Zverev oggi in tv, ATP Finals 2025: programma, canale in chiaro, streaming

Oggi, mercoledì 12 novembre (ore 20.30), Jannik Sinner tornerà sul campo dell’Inalpi Arena per affrontare il secondo impegno della fase a gironi delle ATP Finals 2025 di Torino. Il n.2 del mondo giocherà contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 ATP) in una sfida importante per determinare gli equilibri del Gruppo Bjorn Borg.

Sinner, reduce dalla vittoria in due set contro il canadese Felix Auger-Aliassime, vuole ribadire il concetto contro il teutonico. Zverev, da par suo, è intenzionato a opporre una valida resistenza, caricato dal successo all’esordio contro l’americano Ben Shelton. Sarà una partita in cui due tennis dal tennis molto simile si affronteranno e i particolari faranno la differenza.

L’azzurro è in vantaggio 5-4 nei precedenti e si è imposto negli ultimi 4 incontri disputati con n.3 del ranking. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati l’atto conclusivo a Vienna e il penultimo atto a Parigi. Jannik ha grandi motivazioni e andrà a caccia della vittoria anche per tenere aperta una flebile speranza rispetto alla conquista del n.1 del mondo a fine anno, visto quanto sta facendo lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valida per la fase a gironi delle ATP Finals 2025, andrà in scena quest’oggi non prima delle 20.30 all’Inalpi Arena di Torino. La trasmissione televisiva sarà curata da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-ZVEREV ATP FINALS 2025 OGGI

Mercoledì 12 novembre

INALPI ARENA – Inizio dalle ore 11.30

Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna)-Joe Salisbury/Neal Skupski (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Non prima delle 14.00

Ben Shelton (Stati Uniti)-Felix Auger-Aliassime (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Non prima delle 18.00

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia)-Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Non prima delle 20.30

Jannik Sinner (Italia)-Alexander Zverev (Germania) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD.

Diretta streaming: Tennis TV, SkyGo, NOW e Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.