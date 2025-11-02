A che ora Sinner-Auger Aliassime su TV8 oggi, ATP Parigi 2025: programma in chiaro e streaming

Sale la tensione. Oggi, domenica 2 novembre, alle 15:00 si svolgerà la Finale del Masters 1000 di Parigi, che vedrà confrontarsi Jannik Sinner con il canadese Félix Auger-Aliassime. Partita a dir poco fondamentale quella dell’altoatesino che, tra l’altro, imponendosi a La Défense Arena potrebbe tornare nuovamente in testa al ranking della classifica ATP, in attesa ovviamente delle Finali previste a Torino a partire dal 9 novembre.

Non sarà una passeggiata per il fuoriclasse italiano che, dopo aver strapazzato in semifinale Alexander Zverev, si ritroverà al cospetto del canadese, forgiato dal bel successo ai quarti contro Valentin Vacherot (6-2 6-2) e della partita tirata del penultimo atto, dove ha avuto la meglio su Alexandr Bublik (7-6. 6-4).

Fino a questo momento Sinner si è reso artefice di un torneo in modalità diesel. Dopo infatti i primi due incontri leggermente contratti, dove ha battuto il belga Zizou Bergs (6-4 6-2) e l’argentino Francisco Cerundolo (7-5 6-1), il nativo di San Candido ha messo letteralmente la quinta, sbarazzandosi in tempi minimi di Ben Shelton (6-3 6-3) e, appunto, di Zverev (6-0 6-1).

Vista l’importanza della partita odierna Sky, emittente proprietaria dei diritti di trasmissione dell’incontro in Italia, ha deciso di mandare in onda la finale tra Jannik Sinner e Félix Auger-Aliassime anche in chiaro, con una modalità in differita che comincerà alle 17:00, esattamente due ore dopo l’inizio. Di seguito tutti i dettagli.

A CHE ORA SINNER-AUGER ALIASSIME SU TV 8 OGGI

Domenica 2 novembre

Ore 17.00 Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime – Differita tv su TV8 (canale 8)

PROGRAMMA SINNER vs AUGER-ALIASSIME: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) dalle 15:00, per gli abbonati:

Differita tv: TV8 dalle ore 17.00, gratis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 17.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.