A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Copper Mountain 2025, programma, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa negli Stati Uniti. Si tratta di un ritorno a Copper Mountain, che torna ad ospitare una gara del circuito maschile del Circo Bianco addirittura quarantanove anni dopo. In programma oggi c’è un superG, che segna anche l’esordio della velocità in questa stagione.

C’è ovviamente grande attesa su Marco Odermatt, che sarà l’uomo da battere quest’oggi e poi anche domani in gigante. Nella velocità i primi rivali di Odermatt arrivano proprio da casa sua con i connazionale Stefan Rogentin, Alexis Monney e Franjo Von Allmen. Attenzione poi anche agli austriaci Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser, ma anche al norvegese Fredrik Moeller e poi ovviamente ai padroni di casa e ai canadesi.

In casa Italia da capire il recupero di Dominik Paris dopo i problemi alla caviglia, ma fari puntati su Mattia Casse e Giovanni Franzoni che possono puntare ad un bel risultato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del superG maschile di Copper Mountain, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

Giovedì 27 Novembre

Ore 19.00 SuperG maschile di Copper Mountain (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai 2 HD

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

1 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

2 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

3 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

4 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

6 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

8 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

9 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

10 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

12 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

16 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

18 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

19 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

20 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

21 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

22 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

23 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

24 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

25 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

28 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

29 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

30 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

31 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

33 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

34 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

35 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

36 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

38 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

39 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

40 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

41 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

42 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

43 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

44 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

45 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

46 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

47 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

48 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

49 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

50 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

51 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

52 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

54 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

55 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

56 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic

57 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

58 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

59 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

60 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

61 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

62 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

63 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

64 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

65 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

66 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

67 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

68 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

69 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA

70 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head