A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Valencia 2025

L’edizione 2025 del Motomondiale terminerà nel pomeriggio di domenica 16 novembre, quando il Gran Premio di Valencia (o della Comunità Valenciana, come sarebbe più corretto chiamare l’appuntamento), porrà fine all’annata agonistica. Sarà la MotoGP a chiudere le danze, dopo gli epiloghi della Moto3 in tarda mattinata e della Moto2 all’ora di pranzo.

L’evento è nato nel 1999 sfruttando l’edificazione del Circuito Ricardo Tormo, un impianto strategicamente collocato nel comune di Cheste, a pochi chilometri dal centro di Valencia e dal suo aeroporto, nonché sulla principale arteria autostradale che collega la città mediterranea alla capitale Madrid. Difatti, alla luce dell’eccellente logistica, nel 2006 si arrivò addirittura ad accarezzare l’idea di organizzare un Gran Premio di F1.

La gara non vide mai la luce, poiché il management del Circus e l’amministrazione locale preferirono utilizzare un tracciato urbano, ricavato nell’area del porto della città. Il tracciato ebbe una sorte decisamente meno felice, poiché dopo 5 edizioni del GP d’Europa (2008-2012) venne abbandonato. Viceversa, l’autodromo di Cheste è sempre rimasto un punto fermo del calendario del Motomondiale.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 16 novembre

Ore 13:00 Moto3, Gara a Valencia (ESP) – Differita in chiaro.

Ore 14:15 Moto2, Gara a Valencia (ESP) – Differita in chiaro.

Ore 16:00 MotoGP, Gara a Valencia (ESP) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP VALENCIA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Valencia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento spagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Valencia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 16 novembre (orari italiani)

Ore 9:40-9:50 MotoGP , Warm Up da Valencia (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 11:00 Moto3, Gara da Valencia (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 12:15 Moto2, Gara da Valencia (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 14:00 MotoGP, Gara da Valencia (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)