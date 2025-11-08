A che ora la MotoGP su TV8 oggi 8 novembre, GP Portogallo 2025: programma qualifiche in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Portogallo di MotoGP si terranno a ridosso dell’ora di pranzo di sabato 8 novembre. A seguire, assisteremo alle analoghe sessioni di Moto3 e Moto2 (citate in ordine di apparizione). Inoltre, quest’oggi, si concluderà la stagione della MotoE, che manderà in scena le ultime due gare del 2025, archiviando un’edizione del proprio campionato disputata esclusivamente in Europa.

LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 11.10, 11.50 E ALLE 16.00

Nel 2024, le pole position andarono a Enea Bastianini (MotoGP), Manuel Gonzalez (Moto2) e Josè Antonio Rueda (Moto3). La Sprint di MotoGP fu vinta da Maverick Viñales (Aprilia) davanti a Marc Marquez (Ducati) e Jorge Martin (Ducati), con il poleman solamente sesto.

Complessivamente, nel 2024 la percentuale di vittoria dei centauri scattati dalla casella privilegiata fu nulla! Difatti domenica, in MotoGP, si impose Jorge Martin. In Moto2 primeggiò Aròn Canet e in Moto3 Daniel Holgado. Si corse, però, a marzo. Dunque a inizio stagione, con valori più fluidi. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire qualifiche e gara dimezzata in TV. Come?

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 8 novembre

Ore 11:45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 15:55, SPRINT MotoGP – Diretta

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Portogallo di MotoGP. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere, né le qualifiche della Moto3 e della Moto2, in contemporanea con la F1.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento lusitano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Portogallo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP PORTOGALLO 2025

Sabato 8 novembre



Ore 09:40-10:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 10:25-10:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 11:10-11:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 11:50-12:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:15-12:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13:15, MotoE, GARA-I

Ore 13:50-14:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14:15-14:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14:45-15:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:10-15:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16:00, MotoGP, SPRINT

Ore 17:10, MotoE, GARA-II