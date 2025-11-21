A che ora la finale di Coppa Davis 2025: programma, tv, streaming

Con la disputa delle semifinali entra nel vivo a Bologna la Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis, che si concluderà con la finale, prevista domenica 23 novembre a partire dalle ore 15.00. L’Italia, detentrice del trofeo, cerca il terzo successo consecutivo nella manifestazione.

Nella parte alta del tabellone oggi, venerdì 21 novembre, dalle ore 16.00, si affronteranno l’Italia, che ha sconfitto l’Austria, ed il Belgio, che ha battuto la Francia, mentre nella parte bassa domani, sabato 22, dalle ore 12.00 si sfideranno la Spagna, che ha regolato la Cechia, e la Germania, che ha piegato l’Argentina.

La diretta tv della finale della Coppa Davis 2025 sarà fruibile su SuperTennis HD, ed in caso di presenza dell’Italia in simulcast su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su SuperTenniX, ed in caso di presenza dell’Italia in simulcast su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

Finale

Domenica 23, novembre ore 15:00: vincente Italia/Belgio – vincente Spagna/Germania

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

