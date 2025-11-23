A che ora Italia-Panama oggi, Mondiali calcio femminile 2025: programma, tv, streaming

Oggi è il giorno del debutto dell’Italia ai Mondiali Femminili di calcio a 5. La prima partita delle azzurre nella prima storica edizione del torneo iridato, che si sta tenendo nelle Filippine.

Le ragazze di Francesca Salvatore saranno chiamate a sfidare un avversario sulla carta molto abbordabile come Panama, all’interno di un raggruppamento che comprende le superfavorite del Brasile e l’Iran. Un solo obiettivo per Coppari e compagne: partire forte per lanciare un messaggio alle altre squadre, in un torneo che poi comprenderà anche la fase ad eliminazione diretta dai quarti di finale in poi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Panama, primo impegno delle azzurre nella Gruppo D dei Mondiali Femminili di calcio a 5. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play e FIFA+; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-PANAMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE

Domenica 23 novembre

Ore 10.00 Italia-Panama – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-PANAMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.

Diretta testuale: OA Sport.