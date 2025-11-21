A che ora Italia-Belgio e Germania-Spagna, Coppa Davis 2025: programma semifinali, tv, streaming

Si appresta ad entrare nel vivo a Bologna la Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis: al termine dei quarti di finale il tabellone si allinea alle semifinali, con i due match del penultimo atto che si disputeranno venerdì 21 alle ore 16.00 e sabato 22 alle ore 12.00. La finale è prevista domenica 23 novembre a partire dalle ore 15.00.

Nella parte alta del tabellone venerdì 21 novembre alle ore 16.00 si affronteranno l’Italia, che ha eliminato l’Austria, ed il Belgio, che ha battuto la Francia, mentre nella parte bassa sabato 22 alle ore 12.00 si sfideranno per un posto in finale la Spagna, che ha piegato la Cechia, e la Germania, che ha superato l’Argentina.

La diretta tv delle semifinali della Coppa Davis 2025 di tennis sarà fruibile su SuperTennis HD, con Italia-Belgio in simulcast su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su SuperTenniX, con Italia-Belgio in simulcast su Rai Play, infine la diretta live testuale di tutti i match sarà godibile su OA Sport.

