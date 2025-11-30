Biathlon
A che ora il biathlon oggi in tv, staffette Oestersund 2025: programma 30 novembre, tv, startlist, streaming
Oggi, domenica 30 novembre, seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund (Svezia), l’Opening della pratica con carabina e sci stretti prevederà ancora le staffette dopo che ieri le prove a squadre delle donne e degli uomini hanno tenuto banco. Lo schedule prevede, infatti, la disputa della single-mixed relay e della staffetta mista.
Ad aprire le danze sarà la gara delle coppie (uomo/donna) ad alternarsi, cercando di massimizzare la propria prestazione. L’Italia sarà rappresentata da Patrick Braunhofer e da Hannah Auchentaller, convincenti per quanto fatto ieri nel day-1 del massimo circuito internazionale. Nella combinazione velocità sugli sci e precisione al poligono, i riscontri sono stati convincenti e giusto riproporli in questa particolare prova.
A seguire ci sarà la mista, ovvero due uomini e due donne a comporre il quartetto. In questo contesto l’Italia mette sul tavolo le fiches migliori. Tommaso Giacomel e Lukas Hofer cercheranno di essere precisi nelle serie di tiro, con l’obiettivo di dare un seguito a quanto già visto nel fondo. A seguire spetterà alle due regine nostrane, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, fare il meglio possibile. L’altoatesina e la sappadina sono state straordinarie ieri nella staffetta femminile, giunta seconda alle spalle della Francia. L’obiettivo sarà replicare e, se possibile, fare meglio.
La seconda giornata della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Oestersund (Svezia) sarà coperta esclusivamente in streaming. La staffetta single-mixed e quella mista saranno trasmesse da Eurosport1, Discovery+ e da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare.
BIATHLON OGGI IN TV
Domenica 30 novembre
Ore 14.00: staffetta single mixed ad Oestersund (Svezia)
Ore 16.40: staffetta mista Oestersund (Svezia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport1, Discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON STAFFETTA SINGLE MIXED
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r FILLON MAILLET Quentin M
1-2 g BENED Camille F
2 SWE – SWEDEN
2-1 r SAMUELSSON Sebastian M
2-2 g HALVARSSON Ella F
3 SUI – SWITZERLAND
3-1 r STALDER Sebastian M
3-2 g BASERGA Amy F
4 FIN – FINLAND 2
4-1 r HIIDENSALO Olli M
4-2 g LEHTONEN Venla F
5 GER – GERMANY
5-1 r FRATZSCHER Lucas M
5-2 g FICHTNER Marlene F
6 AUT – AUSTRIA
6-1 r EDER Simon M
6-2 g HAUSER Lisa Theresa F
7 SLO – SLOVENIA 3
7-1 r FAK Jakov M
7-2 g KLEMENCIC Polona F
8 NOR – NORWAY
8-1 r LAEGREID Sturla Holm M
8-2 g KIRKEEIDE Maren F
9 USA – UNITED STATES
9-1 r SCHOMMER Paul M
9-2 g FREED Margie F
10 EST – ESTONIA 4
10-1 r ZAHKNA Rene M
10-2 g KUELM Susan F
11 UKR – UKRAINE
11-1 r DUDCHENKO Anton M
11-2 g MERKUSHYNA Oleksandra F
12 CZE – CZECHIA
12-1 r KARLIK Mikulas M
12-2 g CHARVATOVA Lucie F
13 MDA – MOLDOVA 5
13-1 r MAKAROV Maksim M
13-2 g MAKAROVA Aliona F
14 ITA – ITALY
14-1 r BRAUNHOFER Patrick M
14-2 g AUCHENTALLER Hannah F
15 LAT – LATVIA
15-1 r BIRKENTALS Renars M
15-2 g VOLFA Estere F
16 POL – POLAND 6
16-1 r SKORUSA Wojciech M
16-2 g JAKIELA Joanna F
17 ROU – ROMANIA
17-1 r SHAMAEV Dmitrii M
17-2 g TOLMACHEVA Anastasia F
18 BUL – BULGARIA
18-1 r SINAPOV Anton M
18-2 g ZDRAVKOVA Maria F
19 CAN – CANADA 7
19-1 r RUNNALLS Adam M
19-2 g MOSER Nadia F
20 LTU – LITHUANIA
20-1 r FOMIN Maksim M
20-2 g TRAUBAITE Judita F
21 SVK – SLOVAKIA
21-1 r ISKHAKOV Artur M
21-2 g KAPUSTOVA Ema F
22 BEL – BELGIUM 8
22-1 r PETITJACQUES Julien M
22-2 g BOUVARD Eve F
23 KAZ – KAZAKHSTAN
23-1 r KIREYEV Vladislav M
23-2 g GENEVA Milana F
24 GRL – GREENLAND
24-1 r SLETTEMARK Sondre M
24-2 g SLETTEMARK Ukaleq Astri F
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON STAFFETTA MISTA
1 SWE – SWEDEN 1
1-1 r NELIN Jesper M
1-2 g PONSILUOMA Martin M
1-3 y GESTBLOM Linn F
1-4 b OEBERG Hanna F
2 FRA – FRANCE
2-1 r JACQUELIN Emilien M
2-2 g PERROT Eric M
2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine F
2-4 b JEANMONNOT Lou F
3 NOR – NORWAY
3-1 r STROEMSHEIM Endre M
3-2 g BOTN Johan-Olav M
3-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F
3-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark F
4 GER – GERMANY 2
4-1 r STRELOW Justus M
4-2 g KAISER Simon M
4-3 y HETTICH-WALZ Janina F
4-4 b TANNHEIMER Julia F
5 ITA – ITALY
5-1 r GIACOMEL Tommaso M
5-2 g HOFER Lukas M
5-3 y WIERER Dorothea F
5-4 b VITTOZZI Lisa F
6 SUI – SWITZERLAND
6-1 r PACAL James M
6-2 g BURKHALTER Joscha M
6-3 y GASPARIN Aita F
6-4 b HAECKI-GROSS Lena F
7 AUT – AUSTRIA 3
7-1 r MUEHLBACHER Fredrik M
7-2 g KOMATZ David M
7-3 y JUPPE Anna F
7-4 b GANDLER Anna F
8 UKR – UKRAINE
8-1 r TSYMBAL Bogdan M
8-2 g BORKOVSKYI Bohdan M
8-3 y MERKUSHYNA Anastasiya F
8-4 b HORODNA Olena F
9 CZE – CZECHIA
9-1 r HORNIG Vitezslav M
9-2 g KRCMAR Michal M
9-3 y VOBORNIKOVA Tereza F
9-4 b DAVIDOVA Marketa F
10 POL – POLAND 4
10-1 r GUNKA Jan M
10-2 g BADACZ Konrad M
10-3 y NEDZA-KUBINIEC Anna F
10-4 b ZUK Kamila F
11 BUL – BULGARIA
11-1 r ZASHEV Vasil M
11-2 g ILIEV Vladimir M
11-3 y TODOROVA Milena F
11-4 b HRISTOVA Lora F
12 FIN – FINLAND
12-1 r HARJULA Tuomas M
12-2 g SEPPALA Tero M
12-3 y HAMALAINEN Inka F
12-4 b MINKKINEN Suvi F
13 SLO – SLOVENIA 5
13-1 r PLANKO Lovro M
13-2 g VIDMAR Anton M
13-3 y LAMPIC Anamarija F
13-4 b REPINC Lena F
14 CAN – CANADA
14-1 r PLETZ Logan M
14-2 g FLEMING Jasper M
14-3 y PEIFFER Benita F
14-4 b ROUSSEAU Shilo F
15 SVK – SLOVAKIA
15-1 r SKLENARIK Tomas M
15-2 g BORGULA Jakub M
15-3 y BATOVSKA FIALKOVA Paulina F
15-4 b KUZMINA Anastasiya F
16 BEL – BELGIUM 6
16-1 r CLAUDE Florent M
16-2 g BEAUVAIS Cesar M
16-3 y CLOETENS Maya F
16-4 b LIE Lotte F
17 EST – ESTONIA
17-1 r SIIMER Kristo M
17-2 g KEHVA Mark-Markos M
17-3 y TOMINGAS Tuuli F
17-4 b ERMITS Regina F
18 LTU – LITHUANIA
18-1 r STROLIA Vytautas M
18-2 g DOMBROVSKI Karol M
18-3 y KOCERGINA Natalja F
18-4 b ZHURAUSKAITE Lidiia F
19 USA – UNITED STATES 7
19-1 r GERMAIN Maxime M
19-2 g WRIGHT Campbell M
19-3 y LEVINS Chloe F
19-4 b IRWIN Deedra F
20 ROU – ROMANIA
20-1 r FLORE Raul M
20-2 g COLTEA George M
20-3 y MEZDREA Andreea F
20-4 b RIMBEU Adelina F
21 LAT – LATVIA
21-1 r PATRIJUKS Aleksandrs M
21-2 g MISE Edgars M
21-3 y BENDIKA Baiba F
21-4 b BULINA Sanita F
22 KAZ – KAZAKHSTAN 8
22-1 r BAUER Kirill M
22-2 g DYUSSENOV Asset M
22-3 y RAKISHEVA Aisha F
22-4 b YEGOROVA Polina F
23 CHN – CHINA
23-1 r YAN Xingyuan M
23-2 g GU Cang M
23-3 y MENG Fanqi F
23-4 b TANG Jialin F