A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025: programma 27 novembre, tv, streaming

Oggi giovedì 27 novembre si conclude la fase a gironi degli Europei 2025 di curling e incomincia la fase a eliminazione diretta: sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) la rassegna continentale entra nella sua fase calda e si delinea quale sarà la lotta per le medaglie di questo appuntamento che lancia la volata verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2024. Le prime quattro classifica dei round robin accederanno alle semifinali incrociate, l’Italia sarà protagonista.

Alle ore 08.00 la Nazionale femminile scenderà sul ghiaccio per affrontare la Cechia: ultimo incontro del round robin per Stefania Constantini e compagne, obbligate a vincere e a sperare in risultati favorevoli dalle altre partite per accedere alle semifinali in programma alle ore 18.00. Alle ore 13.00, invece, toccherà al quartetto maschile: Joel Retornaz e compagni incroceranno la Scozia in un match di rodaggio in vista delle semifinali, a cui sono già qualificati:

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2025 di curling per quanto riguarda la giornata odierna (giovedì 27 novembre). Le due sfide del round robin saranno trasmesse in diretta streaming su Rai Play Sport 1 e su The Curling Channel, Italia-Scozia anche su Eurosport 1, Discovery+1 e DAZN, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING OGGI

Giovedì 27 novembre

Ore 08.00 Italia vs Cechia (femminile) – Diretta streaming su Rai Play Sport 1, The Curling Channel

Ore 13.00 Italia vs Scozia (maschile) – Diretta streaming su Eurosport 1, Rai Play Sport 1, Discovery+, DAZN, The Curling Channel

Ore 18.00 Eventuale semifinale femminile – Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

ITALIA-CECHIA (FEMMINILE)

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA-SCOZIA (MASCHILE)

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, DAZN, The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.