A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025: programma 22 novembre, tv, streaming

Oggi sabato 22 novembre incominciano gli Europei 2025 di curling: sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) si apre la rassegna continentale, il primo grande evento di una stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono previsti due round robin da dieci squadre, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali e lotteranno per la conquista delle medaglie. L’Italia ha tutte le carte in regola per puntare a un risultato di lusso con entrambe le formazioni.

Gli azzurri saranno impegnati in tre incontri nel corso della giornata odierna: ad aprire le danze sarà il quartetto femminile guidato da Stefania Constantini, che alle ore 08.00 se la dovrà vedere contro la Lituania in un incontro decisamente abbordabile; alle ore 13.30 ci sarà spazio per Joel Retornaz e compagni, chiamati a incrociare la Norvegia in un match già molto importante in ottica passaggio del turno; alle ore 18.30 toccherà nuovamente alle donne per la durissima sfida con la Svizzera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2025 di curling per quanto riguarda la giornata odierna (sabato 22 novembre). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING OGGI

Sabato 22 novembre

Ore 08.00 Italia vs Lituania (femminile) – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 13.30 Italia vs Norvegia (maschile) – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 18.30 Italia vs Svizzera (femminile) – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.