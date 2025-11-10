10 vittorie in 12 giorni per Jannik Sinner e un solo set perso! La cavalcata tra Vienna e Parigi

Prosegue il percorso netto a livello indoor di Jannik Sinner, che torna per almeno due settimane in vetta al ranking mondiale grazie ai 1500 punti raccolti tra Vienna e Parigi. Il fuoriclasse azzurro non ha pagato dunque le energie spese per la remunerativa trasferta a Riad in occasione del Six Kings Slam (torneo esibizione vinto battendo in finale Carlos Alcaraz il 18 ottobre), collezionando poi la bellezza di dieci successi nel giro di dodici giorni.

Il 24enne altoatesino ha trionfato infatti all’ATP 500 di Vienna non concedendo neanche un set nelle prime quattro partite e venendo fuori in qualche modo da un ultimo atto estremamente difficile contro il tedesco n.3 al mondo Alexander Zverev. Dopo due sole giornate di riposo, Sinner è poi tornato in azione per affrontare un altro tour de force nella capitale francese.

Jannik, nonostante qualche piccola problematica fisica, ha dominato il Masters 1000 parigino non perdendo neanche un set e battendo in finale il canadese Felix Auger-Aliassime. Dal 22 ottobre al 2 novembre il tennista italiano ha vinto 20 set sui 21 disputati, per un ruolino di marcia davvero impressionante che testimonia la sua supremazia nei campi al coperto. Di seguito la lista completa delle 10 vittorie in 12 giorni di Jannik Sinner tra Vienna e Parigi.

ATP 500 VIENNA

1° turno: Jannik Sinner batte Daniel Altmaier 6-0 6-2

Ottavi di finale: Jannik Sinner batte Flavio Cobolli 6-2 7-6

Quarti di finale: Jannik Sinner batte Alexander Bublik 6-4 6-4

Semifinale: Jannik Sinner batte Alex de Minaur 6-3 6-4

Finale: Jannik Sinner batte Alexander Zverev 3-6 6-3 7-5

MASTERS 1000 PARIGI

2° turno: Jannik Sinner batte Zizou Bergs 6-4 6-2

Ottavi di finale: Jannik Sinner batte Francisco Cerundolo 7-5 6-1

Quarti di finale: Jannik Sinner batte Ben Shelton 6-3 6-3

Semifinale: Jannik Sinner batte Alexander Zverev 6-0 6-1

Finale: Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime 6-4 7-6