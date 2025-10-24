Zverev sfrutta il ritiro di Griekspoor ed è in semifinale a Vienna senza giocare

Alexander Zverev è il secondo semifinalista dell’ATP 500 di Vienna. Il tedesco non ha dovuto neanche scendere in campo nel proprio quarto di finale, visto che l’olandese Tallon Griekspoor ha annunciato il suo ritiro ancora prima di giocare per alcuni problemi alla schiena. Non è servito dunque il giorno di riposo al numero 28 del mondo per recuperare, visto che comunque ieri non era sceso in campo per il match degli ottavi, giocato e vinto mercoledì contro l’americano Nakashima.

Sicuramente Zverev ringrazia e si trova così già in semifinale. Il tedesco, testa di serie numero due, ha sconfitto a Vienna al primo turno il britannico Jacob Fearnley in un match molto più complicato del previsto e vinto solamente al tie-break del terzo set. Nel turno successivo poi il successo su Matteo Arnaldi con un duplice 6-4.

In semifinale Zverev potrebbe ritrovarsi nuovamente di fronte un altro tennista italiano. Infatti il numero tre del mondo affronterà il vincente dell’ultimo quarto di finale in programma quest’oggi e che mette di fronte Lorenzo Musetti ed il francese Corentin Moutet.

Nella parte alta del tabellone Alex De Minaur ha già staccato il biglietto per le semifinali; dove ora attende uno tra Jannik Sinner ed Alexander Bublik, che scenderanno in campo più tardi nel corso del pomeriggio.