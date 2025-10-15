Yuri Romanò show al debutto in Russia! Top scorer formidabile, serie di ace consecutivi dopo i brividi mondiali

Yuri Romanò ha fatto il proprio debutto in Russia, indossando la casacca del Fakel Novy Urengoy. Il miglior opposto degli ultimi Mondiali, vinti in pompa magna con l’Italia (memorabili i suoi cinque ace consecutivi siglati nella finale contro la Bulgaria), ha fatto prontamente la differenza all’esordio in una nuova realtà agonistica, abbracciata dopo aver lasciato Piacenza.

Il 28enne brianzolo è infatti risultato il top scorer del match che il suo club ha vinto contro lo Gazprom-Yugra Surgut: secco 3-0 (25-23; 25-17; 25-21) nel ritorno del secondo turno della Coppa Russia, ribaltando così la sconfitta rimediata al tie-break nel confronto d’andata (dove il nostro portacolori non era presente).

Yuri Romanò è andato a referto con 16 punti, tra cui cinque ace (tre di fila nel terzo set, per issarsi dal 15-13 al 18-13, rievocando alla lontana quanto successo nell’atto conclusivo di Manila) e un muro. L’azzurro gioca in diagonale con il palleggiatore statunitense Micah Ma’a, spalleggiato dagli schiacciatori Andrey Kvochko e Vasily Kapranov (12 punti), mentre i centrali sono Alexey Kovalchuk e Nikita Krot.

Impatto indubbiamente determinante da parte del bomber della Nazionale, che si prepara ora per l’esordio in campionato: domenica 18 ottobre il suo Fakel, allenato da Roman Empolov, ospiterà la Dynamo-LO Sosnovy Bor. Ricordiamo che Yuri Romanò non avrà modo di giocare le Coppe Europee, visto che le squadre russe sono escluse dalla CEV a causa del conflitto bellico.