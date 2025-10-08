Tennis
WTA Wuhan 2025, risultati 8 ottobre: Sabalenka e Pegula agli ottavi in tre set, eliminata Naomi Osaka
Si completa il secondo turno del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan: in Cina oggi vanno in scena i restanti 14 match dei sedicesimi di finale, con la vittoria, in casa Italia, dell’unica azzurra ancora in tabellone, Jasmine Paolini, numero 7 del seeding, che supera in rimonta la wild card cinese Yuan Yue con lo score di 3-6 6-4 6-3.
Vincono in rimonta anche la bielorussa Aryna Sabalenka, che piega la slovacca Rebecca Šramková per 4-6 6-3 6-1, e la russa Liudmila Samsonova, che regola la statunitense Sofia Kenin per 3-6 6-3 6-1. La ceca Linda Nosková elimina la numero 11 del seeding, la nipponica Naomi Osaka, per 7-6 (2) 6-3 e domani sfiderà la kazaka Elena Rybakina, che liquida la romena Jaqueline Cristian per 6-4 6-3.
La lucky loser statunitense Iva Jovic regola l’iberica Jéssica Bouzas Maneiro con un duplice 6-4 ed ora se la vedrà con la qualificata ceca Kateřina Siniaková, che elimina l’australiana Maya Joint per 6-3 6-1. La russa Ekaterina Alexandrova piega la statunitense Ann Li per 7-6 (5) 6-2 ed incrocerà un’altra statunitense, Jessica Pegula, che vince il derby con la connazionale Hailey Baptiste per 6-4 4-6 7-6 (6).
La polacca Magdalena Fręch approfitta del ritiro della numero 12, la ceca Karolína Muchová, giunto sullo score di 7-6 (1) 4-1 per la polacca, mentre la wild card cinese Zhang Shuai elimina la romena Sorana Cîrstea per 6-4 3-6 6-4. La statunitense Coco Gauff liquida la qualificata nipponica Moyuka Uchijima per 6-1 6-0, mentre la danese Clara Tauson supera la qualificata croata Antonia Ružić per 6-4 6-0, infine l’elvetica Belinda Bencic avanza senza giocare in seguito al forfait della belga Elise Mertens, la quale si ritira anche dal torneo di doppio.
WTA 1000 WUHAN 2025 – RISULTATI 8 OTTOBRE
Sedicesimi di finale
Aryna Sabalenka (1) b. Rebecca Šramková 4-6 6-3 6-1
Liudmila Samsonova (16) b. Sofia Kenin 3-6 6-3 6-1
Linda Nosková b. Naomi Osaka (11) 7-6 (2) 6-3
Elena Rybakina (8) b. Jaqueline Cristian 6-4 6-3
Iva Jovic (LL) b. Jéssica Bouzas Maneiro 6-4 6-4
Kateřina Siniaková (Q) b. Maya Joint 6-3 6-1
Ekaterina Alexandrova (9) b. Ann Li 7-6 (5) 6-2
Jessica Pegula (6) b. Hailey Baptiste 6-4 4-6 7-6 (6)
Magdalena Fręch b. Karolína Muchová (12) 7-6 (1) 4-1 ritiro
Shuai Zhang (WC) b. Sorana Cîrstea 6-4 3-6 6-4
Coco Gauff (3) b. Moyuka Uchijima (Q) 6-1 6-0
Jasmine Paolini (7) b. Yuan Yue (WC) 3-6 6-4 6-3
Clara Tauson (10) b. Antonia Ružić (Q) 6-4 6-0
Belinda Bencic (13) b. Elise Mertens per forfait