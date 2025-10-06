WTA Wuhan 2025, Bronzetti eliminata e niente derby con Paolini. Avanti Alexandrova e Tauson.

Si è alzato il sipario sul WTA 1000 di Wuhan, torneo fondamentale nella corsa all’ultimo posto per le Finals 2025, con il duello a distanza soprattutto tra Elena Rybakina e Jasmine Paolini. Non ci sarà il derby italiano al secondo turno, dopo che quest’oggi Lucia Bronzetti è stata sconfitta dalla cinese Yue Yuan dopo un match molto combattuto in due set, entrambi finiti al tie-break. La romagnola si è arresa dopo quasi due ore e mezza di match e dunque sarà la cinese la prossima avversaria di Paolini.

Buona la prima per alcune teste di serie. Avanza la russa Ekaterina Alexandrova, numero nove del seeding, che ha sconfitto in due rapidi set la giovane canadese Victoria Mboko, che si è un po’ persa dopo il successo a sorpresa nel 1000 di Montreal. Avanza anche la danese Clara Tauson, decima testa di serie, che ha battuto in due set per 6-3 7-5 la serba Olga Danilovic e ora se la vedrà con la croata Antonia Ruzic, che ha superato 6-2 6-3 la polacca Magda Linette.

Continua il momento negativo della russa Diana Shnaider, che è stata superata dalla ceca Katerina Siniakova con un duplice 6-4. Quest’ultima se la vedrà con l’australiana Maya Joint, che ha battuto la cinese Lin Zhu per 7-5 7-6. Altra sconfitta per una tennista di casa, Wang Xinyu, che si è arresa alla giapponese Moyuka Uchijima (6-4 7-6), che se la vedrà con l’americana Coco Gauff.

Sarà Marie Bouzkova la prima avversaria di Iga Swiatek a Wuhan, visto che la ceca ha battuto la colombiana Osorio per 6-3 6-4. Amanda Anisimova, fresca vincitrice a Pechino, invece se la dovrà vedere al secondo turno con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che ha battuto 7-6 6-2 la francese Varvara Gracheva.

RISULTATI WTA WUHAN 2025 (6 OTTOBRE)

Baptiste (USA) b. Krueger (USA) 6-4 6-2

Bouzková (CZE) b. Osorio (COL) 6-3 6-4

Siegemund (GER) b. Yastremska (UKR) 7-5 4-6 1-0 rit.

Mertens (BEL) b. Kudermetova (RUS) 7-6 6-3

Siniaková (CZE) b. Shnaider (RUS) 6-4 6-4

Joint (AUS) b. Zhu (CHN) 7-5 7-6

Bouzas Maneiro (ESP) b. Gracheva (FRA) 7-6 6-2

Tauson (DEN) b. Danilovic (SRB) 6-3 7-5

Ruzic (SRB) b. Linette (POL) 6-2 6-3

Yuan (CHN) b. Bronzetti (ITA) 7-6 7-6

Uchijima (JPN) b. Wang Xin (CHN) 6-4 7-6

Alexandrova (RUS) b. Mboko (CAN) 6-2 6-3