Tennis
WTA Tokyo 2025, trionfo di Belinda Bencic: Linda Noskova sconfitta in finale
La svizzera Belinda Bencic, numero 5 del seeding, ha vinto il torneo di singolare femminile dei Pan Pacific Open 2025 di tennis, di categoria WTA 500, andato in scena a Tokyo, in Giappone, regolando in finale la ceca Linda Noskova, testa di serie numero 6, con lo score di 6-2 6-3 in un’ora e 22 minuti di gioco.
Nel primo set Bencic salva tre break point in apertura e poi ne manca due a sua volta nel quarto game, ma dal 2-2 diventa padrona del campo ed infila un parziale di 16 punti a 4, con break a quindici sia nel sesto che nell’ottavo game, che le consentono di incamerare la frazione sul 6-2 in 32 minuti.
Nella seconda frazione la svizzera deve annullare cinque palle break in un quinto game durato 18 punti. Noskova manca un altro break point nel settimo gioco e nell’ottavo paga dazio, cedendo il servizio a quindici. L’elvetica annulla la palla per l’immediato controbreak ed alla prima occasione conquista il titolo sul 6-3 in 50 minuti.
Le statistiche premiano l’elvetica, che conquista 69 punti contro i 51 di Noskova, mostrando maggior cinismo nei momenti delicati dell’incontro, sfruttando 3 delle 8 palle break avute a disposizione e cancellando tutte le otto occasioni concesse alla ceca.